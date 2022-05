Ein abwechslungsreicher Kulturreigen steht heuer in der bunten Stadt des Friedens am Programm. Der Verein Zukunft Schlaining hat ein vielfältiges Kultur- und Eventprogramm zusammengestellt, das keine Wünsche offen lässt und die Besucher bestimmt begeistern wird.

Der Klangfrühling findet heuer von 21. bis 29. Mai statt. Unter dem Motto „Wunder“ geht das diesjährige Festival „Klangfrühling“ in Stadtschlaining in seine 21. Saison. 20 Veranstaltungen, insgesamt 75 Künstlerinnen und Künstler – Konzerte von 5 Uhr in der Früh bis in die späten Nachtstunden hinein mit Musik aus sechs Jahrhunderten garantieren einen wundervollen Klangfrühling. Mit dabei werden heuer unter anderem sein: Die Kolophonistinnen, Bruji, das Klavierduo Kutrowatz, Divinerinnen, Miriam Kutrowatz und viele mehr.

Das ORF-Sommerfest findet heuer am 17. Juni statt. Der ORF Burgenland kommt am Freitag, den 17. Juni nach Stadtschlaining am Hauptplatz.

Nachdem der neugestaltete Hauptplatz in Stadtschlaining eine großartige Event-Location und -kulisse abgibt, wird heuer die Austropop-Band „Edmund“ zu Gast sein. Im Jänner 2022 erschien ihr neues Album „Fein“. Am 18. Juni, um 19 Uhr, kommt die Band nach Stadtschlaining und wird mit ihren Austropop-Songs für tolle Stimmung und Gänsehautmomente sorgen.

Das Blues & More Festival findet heuer am 29. und 30. Juli statt. Beim Bluesfestival, das seit 2013 über die Bühne geht, gaben sich bereits Blueslegenden wie Hans Theessink, Harri Stojka oder Peter Ratzenbeck die Ehre. Auch heuer dürfen sich Blues-Freunde auf ein hochkarätiges Programm freuen – unter anderem mit Big Daddy Wilson, Edi Fenzl Band oder Dana Gillespie mit Joachim Palden.