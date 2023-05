Legendärer Magier und traumhaftes Märchen

Sabine James hat das Leben eines Großmeisters der Magie, Harry Houdini, für die Burgspiele Güssing 2023 in ein Theaterstück mit viel Musik und Gesang verarbeitet, welches sie im Juli auf der Freilichtbühne am Fuß der Burg Güssing zur Aufführung bringt. Märchenhaft mutet die Geschichte des 1874 in Budapest geborenen Illusionisten Erik Weisz an, der nicht nur die Fans dieses Genres für Zauberei und Entfesselungskunst begeisterte.

Er wanderte als Vierjähriger mit seinen Eltern nach Amerika aus und nahm mit 17 Jahren den Künstlernamen Harry Houdini an, in Anlehnung an seine berühmten Vorbilder und Zauberkünstler Harry Keller und Jean Eugène Robert-Houdin. Bei einem seiner frühen Auftritte lernte er die bezaubernde Tänzerin „Bess“ Rahner kennen, die er für sich gewann und heiratete. Sie fungierte viele Jahre als seine Bühnenassistentin.

Nach ersten Erfolgen blieb jedoch der große Durchbruch in den USA aus, also versuchte er 1900 in London sein Glück. Es gelang Houdini inzwischen, aus jeder Fessel zu entkommen und die beiden tourten fortan mit namhaften Zirkus-Unternehmen wie Circus Busch und Corty & Althoff durch Europa. Mit atemberaubender Unterwasser-Entfesselungskunst schaffte Houdini schließlich den Sprung zurück in die USA. Seine vielschichtigen Interessen brachten ihm Patente ein, Preise, Stummfilmproduktionen, und eine Sammelleidenschaft für alles, was mit Zauberei und Magie zu tun hat.

Märchen, vom Leben geschrieben

Märchen haben immer Saison, sie sind in ihren Themen und deren Auflösungen so vielschichtig wie das Leben. Die Burgspiele Güssing haben in den vergangenen Jahren einen bunten Strauß an Märchen als Familienprogramm angeboten.

Sabine James, die künstlerische Leiterin des Theatersommers auf der Festwiese in Güssing, hat das Märchen „La Belle et la Bête“ nicht von ungefähr gewählt. Nur die Herzensgüte der Protagonistin Belle trägt den Hauptanteil zur Lösung des „gordischen Knotens“ bei, und führt die Geschichte zu einem guten Ende. Dass die Handlung im Mittelalter spielt, ist auch nicht zufällig gewählt, denn das Städtchen Güssing hatte zwei Jahrzehnte lang im Sommer ein wunderbares historisches Stadtfest anzubieten, an das die bunten Kostüme des Schauspiels im Familienprogramm rund um das Jubiläum „30 Jahre Burgspiele Güssing“ erinnern sollen.