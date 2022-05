Vom Orient nach Transsilvanien

Das Jugendensemble macht den Anfang auf der Festwiese, mit dem orientalischen Märchen „Aladdin“ aus der Sammlung „Tausendundeine Nacht“: 19 Mädchen und Burschen im Alter zwischen 7 und 17 Jahren sind mit viel Freude bei der Sache. Regisseurin Sabine James hat die zwei Wochen Aufenthalt in Güssing für intensive Probenarbeit genutzt, ehe sie wieder nach Paris flog, um zu den Endproben und für die Zeit der Aufführungen wiederzukommen. Regie-Assistentin Nicola Fröhlich, Studentin der Elementar-Pädagogik, arbeitet inzwischen mit den Jugendlichen.

Mit dem Schauspiel „Dracula“ aus der Feder von Sabine James – frei nach Bram Stokers faszinierender Gothic Novel – steht das Erwachsenen-Ensemble der Burgspiele Güssing an acht Abenden auf der Bühne am Fuß der Burg Güssing. 7 Damen und 8 Herren mit teils großer Theatererfahrung sind mit viel Engagement und Vorfreude am Werk. Sabine James führt Regie und spielt selbst mit. Als Assistentinnen agieren die langjährigen Ensemble-Mitglieder Gerda Sabara und Edith Fuchsbichler.

Technisch unterstützt werden die Aufführungen heuer von Foxpower Eventtechnik (Karlheinz Fuchs), das Bühnenbild gestaltet, wie in den Vorjahren in bewährter Weise, Heinz Gurdet.

Wie jedes Jahr werden die Besucher im lauschigen Pausenhof mit Schmankerln und Weinen aus der Region bewirtet. Die Spielfassungen der beiden Serien (Texte, Songs und Musik) stammen von Sabine James, die auch für die Inszenierung und Choreographie verantwortlich zeichnet.

Premiere „Aladdin“

Samstag, 9. Juli, weitere Vorstellungen sind am 10., 16., 17., 24. und 31. Juli, jeweils um 19.30 Uhr.

Premiere „Dracula“

Mittwoch, 20. Juli, weitere Vorstellungen am 22., 23. Juli, sowie 5., 6., 12., 13. und 14. August, jeweils um 19.30 Uhr.

Kartenvorverkauf:

www.burgspiele.eu (Bestellformular) oder per E-mail via info@burgspiele.eu.

Das Kartenbüro am Festivalgelände ist ab Mai an jedem Freitag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Der Burgverein Güssing bietet seit fast drei Jahrzehnten niveauvolles Freilicht-Theater und freut sich auf den Besuch des treuen Publikums auf dem Festivalgelände am Fuße der Burg Güssing, mit der Basilika und der ältesten Ritterburg des Burgenlandes als malerischem Hintergrund.

Vorschau: Sabine James – Harfe einmal anders. Konzert am 20. August im Ensemble Gerersdorf. Beginn: 19 Uhr, Eintritt: freie Spende

Die gebürtige Güssingerin spielt immer wieder gerne daheim im Südburgenland, fernab von der Pariser Wahlheimat. Zuvor gibt es den Workshop „Harfe Master-class“: Sabine James lädt zur Beschäftigung mit der Harfe.

Beginn: 9 Uhr, Ende 17 Uhr. Für fortgeschrittene Harfenisten.