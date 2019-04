Die heurige Konzertreihe classic. Esterhazy setzt diese seit einigen Jahren erfolgreich fort und bringt herausragende internationale Künstler – etablierte Stars wie viel versprechende Newcomer - in die historischen Räumlichkeiten nach Eisenstadt.

Andreas Hafenscher Haydnsaal

„Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt“, stellte Joseph Haydn fest. Kaum ein Komponist konnte das Anspruchsvolle und das Volkstümliche, das Deftige und das Erhabene so elegant und klug verbinden wie er. Joseph Haydn leitet Musikbegeisterte im Rahmen von classic. Esterhazy in Folge durch das ganze Jahr. Monat für Monat öffnen sich die Pforten des Schlosses für musikalische Genüsse, die in den barocken Räumlichkeiten von Haydn- und Empiresaal präsentiert werden.

Residenzorchester Haydn Philharmonie

Julia Wesely Janoska Ensemble

Die Haydn Philharmonie als Residenzorchester im Schloss Esterházy steht bei einigen Konzerten, unter anderem am Muttertag, im Mittelpunkt:

Nicolas Altstaedt, Chefdirigent der Haydn Philharmonie, führt das Orchester gemeinsam mit Klarinettist Daniel Ottensamer und Gustostücken von Haydn und Mozart durch die Matinee zum Muttertag und schließlich folgt die aufregende Begegnung der Haydn Philharmonie mit dem Janoska Ensemble im Rahmen der Picknick-Konzerte , in denen vor dem Konzert bzw. in der Pause im Schlosspark gepicknickt werden kann.

A. C. Schiffleitner Picknick-Konzert

Orchester zu Gast im barocken Schloss

Foppe Schut Esterházy und Sanssouci, Ton Koopmann

Ein weiterer Schwerpunkt der Konzertreihe sind die Auftritte bedeutender Gastorchester. Zum Auftakt am 26. Mai schlägt die Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker unter Ton Koopman eine Brücke von Schloss zu Schloss: „Esterházy und Sanssouci“ kombiniert Musik von Bach und seinem Sohn Carl Philipp Emanuel mit Werken von Mozart und Haydn.

Außerdem kommt im Juni das B’Rock Orchestra Gent unter René Jacobs für eine veritable „Schubertiade“, und im Juli, ebenfalls im Rahmen der Picknick-Konzerte, bieten Fazil Say gemeinsam mit der Camerata Salzburg mit Mozart, Haydn und Schnittke Unterhaltung auf höchstem Niveau, genau wie im Oktober das Freiburger Barockorchester, das mit Andreas Staier am Hammerklavier „Haydn pur“ serviert.

Kammermusik für Liebhaber

Molina Visual Sopranistin Sophie Karthäuser

Für spezielle Freunde der Kammermusik bietet classic. Esterhazy ein ganz besonderes Highlight: Das La Folia Barockorchester Dresden bricht eine Lanze für Joseph Haydns Vorgänger, Gregor Joseph Werner.