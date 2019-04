Wenn das größte Rockfestival Österreichs, das Nova Rock, vom 13. bis 16 Juni die Pannonia Fields II zum Beben bringt, sind Dutzende der angesagtesten Acts mit dabei.

„Slipknot“, „Sum 41“, „The Cure“, „Dropkick Murphys“, „Trivium“, „Die Toten Hosen“, „In Flames“, „Die Ärzte“, „Slash feat. Myles Kennedy & The Cospirators“ sowie „Rob Zombie“ und viele mehr werden das Nova Rock Jubiläums-Festival (heuer zum 15. Mal) bespielen.

Auch die heimische Metal/Hardcore-Band „Seek and Destroy“ aus St. Margarethen spielt erstmals auf der Red Stage auf. Dazu gibt es Nonstop-Party in den Partyzelten und pures Festivalfeeling. Als Special-Late-Night-Guest ist heuer „Frog Leap feat. Leo Moracchioli“ mit dabei.

Burgenländisches Woodstock

Andreas Graf Picture On. Das bewusst klein und familiär gehaltene Picture On Festival im südburgenländischen Bildein bildet am 9. und 10. August den Abschluss des Rockfestival-Sommers. Es spielen unter anderem „Krautschädl“, „Clawfinger“, oder die „Sisters of Mercy“ auf.

Ewald Tatar und Esterházy zaubern auch heuer wieder mit dem „Lovely Days“-Festival am 28. Juni ein „burgenländisches Woodstock“ in den Eisenstädter Schlosspark. Zu hören sind unter anderem „Toto“, „Bernhard Beibl“, „Birth Control“, „Jethro Tull by Ian Anderson“ und „Nazareth“.

Am 29. Juni werden Blues- und Jazzklänge von „Roisin Murphy“, „Thievery Corporation“ oder „Marla Glen“ beim „Groove Quake Festival“ (ehemalige Nova Jazz and Blues Night) den warmen Sommerabend versüßen. Die musikalische Ausrichtung des Festivals wurde breiter und tanzbarer unter dem Motto „Soul - Jazz - Funk- Blues - World - Electro“ gemacht.

Mittlerweile sind die Schlosspark-Festivals in Eisenstadt zu einem Fixpunkt im österreichischen Open Air Sommerprogramm geworden.

Wer noch Karten für das beliebte Picture On Festival in Bildein ergattert hat, darf sich auf ein kultiges Wochenende im August freuen (9. und 10. August). Das Festival ist wieder einmal seit Monaten restlos ausverkauft. Unter anderem spielen „The Sisters of Mercy“, „Manfred Mann‘s Earth Band“, „Leyya“, „Dub FX“, „Krautschädl“ und „Fiva“ auf.

42 Jahre Kunst, Kultur, Musik & Unterhaltung

In Wiesen wurde heuer im 42. Festivaljahr neben dem Familien- und Genussfestival „Alles Erdbeere“ (18. und 19. Mai) mit dem „One Love“-Festival (2. und 3. August) auch ein Reggae-Wochenende fixiert. Mit dabei sind „Morgan Heritage“, „Anthony B.“, „Lee Perry“, Marcia Griffiths“ und viele mehr.

Musik und Campen vereint

Am 5. und 6. Juli geht das Croatisada Open Air-Festival im Großwarasdorfer KUGA-Park in die dritte Runde. Bands wie „Folkshilfe“, „Yasmo & die Klangkantine“, „Coffeeshock Company“ oder „Max Schabl & Das Volk der Mäuse“ werden das Festival rocken.

Heuer soll es erstmals auch einen Campingplatz für die Besucher geben: „Besonders stolz sind wir heuer auf die Einführung des Camping-Platzes. Somit können wir unseren Besuchern erstmalig anbieten, in Großwarasdorf zu campen. Wichtig ist die Einführung jedoch auch deshalb, weil wir damit einen großen Schritt in Richtung Festival-Standard gehen“, so KUGA-Obmann Mani Bintinger.