Vom 16. bis 18. Juli hält mit „Artists, Drums and Fire“ eine neue spektakuläre Zirkusshow, die als Synthese aus Artistik, Tanz, Theater, Musik und innovativem Einsatz neuer Medien verstanden werden kann, Einzug am Festivalgelände in Wiesen.

Das österreichische Team rund um „Blue Circus Productions“, das schon weltweit Erfolge feierte, ist für die Aufführung verantwortlich.

Die Dramaturgie sowie die ästhetische Darstellung stehen im Mittelpunkt des Gesamtkonzeptes. In der Show wird durch die Abfolge der Szenen ein Märchen erzählt, das die Besucher in eine neue Welt entführt. Die Erzählung, die akrobatischen und musikalischen Acts, sowie die wunderbaren Kostüme der Schauspieler, Musiker und Artisten bezaubern und kreieren ein extravagantes und einmaliges Erlebnis – besonders liebevoll umgesetzt auch für Familien.

Die Idee zu „Artists, Drums and Fire“ entspringt dem Ehepaar-Team Tom und Domino Blue. Gemeinsam haben sie schon zahlreiche Produktionen erarbeitet und Erfahrungen bei Shows auf der ganzen Welt gesammelt (unter anderen in New York City, Dubai, Mumbai, Catar, Macau, Mailand). Die aktuelle Produktion steht in klarer Fortsetzung ihrer vorangegangenen Werke „Polaris“ und „Ansiosa“, bei denen sie schon die ungeheure Kraft und Dynamik ihrer Geschichten erfolgreich auf die Bühne bringen konnten.

Alex Kristan zu Gast in Wiesen

Am 26. August gastiert Alex Kristan, mit seinem Programm „Lebhaft-Rotzpipn forever!“ am Festivalgelände, wo die Bedingungen für einen ungetrübten Kabarettgenuss ideal sind: an der frischen Luft und doch unter den schützenden Planen des Zeltes, fix zugewiesene Sitzplätze und Abstand zwischen den Besuchergruppen.

Ein kleiner Strafzettel fürs Falschparken dient in „Lebhaft-Rotzpipn forever“ als Ursprung des großen Aufstands. In Zeiten in denen „political correctness“ einem Widerspruch in sich gleichkommt und der Alltag von Vorschriften geregelt wird, braucht es das gelebte Rotzpipntum mehr denn je.