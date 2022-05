20 Jahre jOPERA

Eingebettet in das Neuhauser Hügelland direkt im Dreiländereck Österreich-Ungarn-Slowenien bietet Schloss Tabor einen stimmungsvollen Rahmen für hochwertige Kunst- und Kulturveranstaltungen.

Die Oper im Grünen ist das sommerliche Highlight auf Schloss Tabor im Südburgenland. Es bietet die perfekte Location, sowohl als Possenhofen, aber auch Bad Ischl um dieses Stück nach den Gebrüdern Marischkain Szene zu setzen.

Am 23. Dezember 1932 fand am Theater an der Wien die umjubelte Uraufführung von Fritz Kreislers „Sissy“ statt. Das Stück war ein Riesenerfolg und wurde fast 300-mal en-suite gespielt. Das Leadingteam der Erfolgssaison 2020 konnte Generalintendant Alfons Haider für die diesjährigen Sommerfestspiele abermals gewinnen. Stephan Grögler übernimmt neben der Regie auch die Umsetzung des Bühnenbildes. Ihm zur Seite steht Erich Polz als musikalischer Leiter sowie Anna-Sophie Lienbacher. Auch die Auswahl der Solisten lässt keine Wünsche offen. Als Sissy ist Valerie Luksch und Phillipp Laabmayr als Franz Joseph zu hören.

Gemeinsam mit den Solisten und dem Leadingteam, sowie der Choreografie von Sabine Arthold, der Jungen Philharmonie Brandenburg als Stammorchester von jOPERA und dem Chor unter der Leitung von Bernhard Schneider ist ein fulminanter Abend und ein unvergessliches Erlebnis im Südburgenland garantiert. Premiere ist am 4. August.