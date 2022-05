Home of Jazz

Alles begann 1976. Eine motivierte Gruppe junger Menschen organisierte das erste Jazz Festival Wiesen. Und auch 46 Jahre später findet es wieder seine Fortsetzung und das in gewohnter Manier und mit internationaler Star-Besetzung (Einlass 15 Uhr). Niels Lan Doky International Jazz Collective Presents: Niels Lan Doky International Jazz Collective Presents: Modern Standards Supergroup feat. Bill Evans, Randy Brecker, Billy Cobham, Niels Lan Doky & Linley Marthe, The Kenny Garrett And Sounds From The Ancestors, Gerald Gradwohl Group, Shake Stew, Antonio de Pádua Quinteto, PRIM.

Eine internationale Starbesetzung von Musikern erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Darunter drei der größten amerikanischen Jazzlegenden aller Zeiten: Billy Cobham, Randy Brecker und Bill Evans, sowie der Bassvirtuose Linley Marthe und der zum Ritter geschlagene dänische Jazzpianist Niels Lan Doky. Billy Cobham ist einer der größten Schlagzeuger aller Zeiten. Trompeter Randy Brecker hat mit den „Brecker Brothers“ den Jazz revolutioniert und ist Gründungsmitglied von „Blood, Sweat & Tears“. Bill Evans zählt zu den besten Saxophonisten im Jazz, spielte an der Seite von Miles Davis, Herbie Hancock oder Mick Jagger. Niels Lan Doky ist am Klavier ein vielfach ausgezeichnetes Genie. Linley Marthe gilt als einer der aktuell virtuosesten und originellsten E-Bassisten, Joe Zawinul hat ihn Anfang der 2000er-Jahre in seine Band geholt. Gemeinsam greifen sie als Modern Standards Supergroup die größten Pop-Hits von heute auf und verwandelt sie in moderne Jazzstandards, darunter Songs von The Weeknd, Billie Eilish, Anderson Paak, Dua Lipa, Justin Bieber, Miley Cyrus, Black Eyed Peas und Shakira.

Kenny Garrett wird leicht als einer der klügsten und einflussreichsten lebenden Meister des modernen Jazz anerkannt. Und mit den wunderbaren Sounds From The Ancestors zeigt der GRAMMY®-Preisträger Garrett keine Anzeichen dafür, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Der Gerald Gradwohl Group gelingt es, aus kleinsten Motiven atemberaubende Soli zu entwickeln.

Weiters zu Gast sind die österreichische Band Shake Stew, Antonio de Padua und Prim das österreichische Jazztrio.