Viele werden sich noch erinnern, an jene denkwürdigen Ereignisse vor 50 Jahren, als erstmals ein Mensch den Mond betrat. Die ersten Fotos aus dem Weltall auf unseren blauen Planeten haben sich ins Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Vor 210 Jahren verstarb einer der berühmtesten Musiker seiner Zeit im hohen Alter von 77 Jahren: Joseph Haydn. Bereits er hatte musikalisch eine „Welt auf dem Mond“ geschaffen, als von Raumkapseln und Raketenantrieb noch keine Rede war.

Das nimmt der KLANGfrühling 2019 zum Anlass und lädt zu einer Reise in musikalische und andere Sphären in die bunte Stadt des Friedens – in alle fünf Ortsteile, an verschiedene Spielstätten und Klangorte – ein Fest für alle Sinne!