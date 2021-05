Nun ist es Gewissheit – das Liszt Festival Raiding startet in die neue Saison. Im Juni und Oktober 2021 präsentiert sich das Festival wieder in seiner gewohnten musikalischen Vielfalt und Finesse. Das Burgenland feiert in diesem Jahr seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich. Aber auch Franz Liszts Geburtstag jährt sich zum 210. Mal. Grund genug für das Liszt Festival Raiding das neue Programm in Bezug zu diesen historischen Ereignissen zu setzen.

Eröffnung mit einer Weltpremiere

Der diesjährige Juni-Zyklus des Liszt Festivals wird am 9. und 10. Juni gleich mit einer Weltpremiere eröffnet. Eduard Kutrowatz wird gemeinsam mit seinem Bruder Johannes und der burgenländischen Brass Band Da Blechhauf’n sein neues Werk für 2 Klaviere und Blechbläser „Concerto Nr. 2“ aus der Taufe heben. Hohe Klavierkunst trifft Power Brass sozusagen – eine bis dahin unentdeckte Kombination.

„So eine Besetzung hat es in der gesamten Musikgeschichte noch nie gegeben. Ein Stück für Blechbläser und zwei Klaviere“, erzählt Eduard Kutrowatz, der das Concerto Nr. 2 eigens zum Anlass des Jubiläums „100 Jahre Burgenland“ komponiert hat.

BartolomeyBittmann - 13. Juni um 17.00 Uhr Stephan Doleschal

Es soll eine Art musikalisches Tagebuch darstellen, bei dem Elemente der burgenländischen Volksgruppen mit einfließen. Das bekannte kroatische Volkslied „Marica Rožica“, sowie ein ungarisches „Ave Maria“ gesellen sich zu zeitgemäßen Bossa Nova-Elementen und Themen von Franz Liszt.

Lise de la Salle - 19. Juni um 19.30 Uhr Stephane Gallois

Doch auch weitere Veranstaltungen des Junizyklus versprechen ein Konzerterlebnis der Extraklasse. Auf dem Programm stehen unter anderem Franz Posch und seine Innbrügler zusammen mit den Tanzgeigern, dem KlavierDuo Kutrowatz und der Grand Dame der Volksmusik Dorli Draxler. Mit gleich drei Klavierkonzerten mit Shoko Kawasaki, Ketevan Sepashvili und Lise de la Salle kann der Juni genauso aufwarten wie mit einem Liederabend mit Chen Reiss begleitet von Daniel Ottensamer und Eduard Kutrowatz.

Auch das Solistenquintett IL Canto aus Sibirien garantiert ein Konzerterlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Zudem darf das Publikum in Kammermusikwelten mit Vahid und Dorothy Khadem-Missagh sowie mit den Progressive Strings Vienna BartolomeyBittmann eintauchen. Auch einzigartige Arrangements aus Klassik, Jazz und Pop vom unverwechselbaren Jansoka Ensemble sind heuer mit dabei. Mit Liszts Ungarischen Rhapsodien und Haydns berühmten Londoner Sinfonien brilliert das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck.

Der Oktober verspricht ebenso ein Programm-Kaleidoskop aus Orchesterklängen, Klavier- und Liederabenden und atemberaubender Grenzgänger-Musik zu werden.

Nähere Infos unter www.lisztfestival.at