Höchster Musikgenuss

Eröffnet wird der Juni-Zyklus (9. bis 26.) mit dem Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie unter der Leitung von Peter Sommerer. Mit Katie Mahan (USA), Katharina Treutler (Deutschland) und Boris Giltburg (Israel) sind Top-Pianisten zu Gast. Die Liszt-Reise führt mit Tenor Herbert Lippert, Bariton Clemens Unterreiner, Schauspieler Michael Dangl und Pianistin Andrea Linsbauer auch nach Italien. Ebenso geht es weiter zu der Uraufführung des 3. Klavierkonzertes von Eduard Kutrowatz. Auch virtuose Grenzgänger der Musik sind zu Gast in Raiding: Gemeinsam mit dem Janoska Ensemble, den Philharmonix und dem Ensemble Minui taucht das Publikum in einzigartige Klangwelten ein.

Das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck präsentiert zwei Programme unter dem Titel „Große Romantik“ mit Werken von Liszt, Schumann, Grieg und Beethoven. Im Oktober (6. bis 23.) geht es weiter mit hochkarätigen Konzerte der Orchester Wiener Akademie, erstklassiger Kammermusik mit dem TrioVanBeethoven, Powerfrauen am Klavier mit Ketevan Sepashvili (Georgien) und Kateryna Titova (Ukraine) sowie Grenzgängern wie Da Blechhauf’n und Ferry Janoska. Kammersänger Michael Schade wird mit Eduard Kutrowatz am Klavier zum Liszt-Geburtstag am 22. Oktober einen Liederabend mit Werken von Liszt und Schubert gestalten.

Ein Highlight des Oktober-Zyklus stellen die Rhythmen des Konzertabends „Heartbeat“, mit den Intendanten am Klavier und Nanae Mimura (Japan) sowie David Panzl (Österreich) an Percussioninstrumenten, dar. Die Festivalsaison in Raiding endet im Dezember (10. & 11.) mit dem neuen Format „Family Concerts – Advent Festival“. Der Schauspieler Max Müller, das Klavier-Duo Kutrowatz und ein Solistenensemble schicken 2.000 Kolibris, 64 Uhus, Erdferkel, Löwen, Affen und mehr beim „Karneval der Tiere“ in den Konzertsaal.