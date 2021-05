Intendantin Marianne Resetarits ist optimistisch, was die Veranstaltungen im Sommer angeht. Beide Stücke zeigt das Ensemble vor der beeindruckenden Kulisse der Burg.

Flashdance: vom 6. bis 22. August

„Flashdance“ bringt das Lebensgefühl der 80er Jahre live auf die Burg.

Aufregende Tanzszenen und die Geschichte eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach der Kinopremiere Jung und Alt in den Bann. Mit Ohrwürmern wie „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „I Love Rock’n Roll“ und „Gloria“ feiert „Flascdance – Das Musical“ am 6. August Premiere auf Burg Güssing.

In dem rasanten Tanzmusical wird die Geschichte des Mädchens Alex aus der Arbeiterklasse erzählt. Ihr großer Traum: Sie möchte Profitänzerin werden. Tagsüber geht sie ihrer schweren Arbeit als Schweißerin in der Stahlindustrie nach, nachts tanzt sie in Bars. Der Kultfilm um Tanz, unerfüllte Liebe und Sehnsucht ging in die Geschichte der Pop-Kultur ein. Der Titelsong „What a Feeling“ wurde mit dem Oscar ausgezeichnet.

Eine tolle Besetzung und mitreißende Tanzszenen sehen Sie auch im Jahr 2021 unter der künstlerischen Leitung und Regie von Marianne Resetarits und der musikalischen Leitung von Belush Korenyi.

Im Leading Team sind Ilse Harzfeld, Sophie Kubec und Gordon Bovinet mit dabei. Für das Lichtdesign konnte wieder der international tätige Michael Grundner und für das Bühnenbild Industriedesigner Peter Schaberl gewonnen werden.

In den Hauptrollen sehen Sie Lena Poglitsch in der Rolle der Alex Owens, Florian Resetarits als Erbe der Stahlfirma Hurley, Zoltán Kutnyánszky als Barbesitzer Harry. Seinen Neffen Jimmy, gespielt von Thomas Schmidt, und noch viele andere Publikumslieblinge.

Premiere: Freitag, 6. August, 19:30 Uhr

Weitere Termine: 7., 12., 13., 19., 20., 21., und 22. August, 12. August 2021, jeweils um 19.30 Uhr.

Tickets: +43 (0)3322-43129 oder unter info@musicalguessing.com

Familienmusical Schneewittchen

Das Familienmusical „Schneewittchen“ gastiert vom 25.September bis 3.Oktober auf Burg Güssing.

Freut sich, wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Intendantin Marianne Restarits. Ossy Hager

Mit dem Familienmusical „Schneewittchen“ entführen die Musical Kids, der Nachwuchs von Musical Güssing, die Zuschauer das zweite Jahr in Folge auf Burg Güssing.

Erleben Sie die Geschichte einer wunderschönen Prinzessin, ihrer eifersüchtigen Stiefmutter, eines verzauberten Spiegels und natürlich der sieben Zwerge.

Termine: 25. und 26.September, 2. und 3. Oktober, jeweils um 13 Uhr.

Tickets: +43 (0)3322-43129 oder unter info@musicalguessing.com .