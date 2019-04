Mit der romantischen Operette Das Land des Lächelns von Franz Lehár folgt Mörbisch-Direktor Peter Edelmann in seiner zweiten Saison am Neusiedler See seinem Vorhaben, die „erste Garde“ der Operetten auf die größte Operettenbühne der Welt zu bringen. Eine berührende Liebesgeschichte, die Dichte an unvergesslichen Melodien wie „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „Immer nur lächeln“ und die imposante Seebühne inmitten der atemberaubenden Naturkulisse des Neusiedler Sees versprechen einen Abend, der lange in Erinnerung bleibt.

„Das Land des Lächelns ist die vielleicht emotionalste aller Operetten, die keinen Besucher ungerührt lässt“, ist sich Peter Edelmann gewiss, „ein Abend voll Romantik und großer Gefühle ist garantiert. „Wir wollen das Publikum in jeder Hinsicht überraschen und unterhalten: Sei es mit großen Dimensionen und technischen Raffinessen in Bezug auf das Bühnenbild, traumhaften Kostümen, Musik auf höchstem Niveau oder mit einer hervorragenden Besetzung.“

Dein ist mein ganzes Herz

Die Operette von Franz Lehár mit der weltberühmten Arie „Dein ist mein ganzes Herz“ war zuletzt vor 18 Jahren auf der Seebühne Mörbisch zu erleben. Regie bei der diesjährigen Produktion führt Leonard C. Prinsloo. In Das Land des Lächelns treffen zwei junge Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen aufeinander: Während seines Aufenthaltes in Wien lernt der chinesische Diplomat Prinz Sou-Chong die aus einer adeligen Familie stammende Lisa kennen. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen und verlieben sich. Als Sou-Chong zum chinesischen Ministerpräsidenten ernannt wird, folgt ihm Lisa nach Peking. Dort wird sie mit fremden Sitten und uralten Traditionen konfrontiert, die ihre Liebe zu Sou-Chong auf den Prüfstand stellt.

Der Reiz des Fremden

zVg

Nach Anatevka (2014) und Eine Nacht in Venedig (2015) hat Walter Vogelweider heuer wieder das Bühnenbild entworfen. Das Bühnenbild entführt die Besucher mit technischen und optischen Raffinessen in die gegensätzlichen Welten von Wien und Peking. Die Seefestspiele Mörbisch überzeugen nach der größten Geige der Welt als bei der letztjährigen Aufführung auch heuer wieder mit großen Dimensionen auf der Bühne. Der erste Akt des Stücks spielt im Wiener Prater und verwandelt sich im zweiten Teil in die mystische Welt des Orients, wenn Lisa Sou-Chong nach China folgt.

„In Zeiten, als Fernreisen gefährlich, unerschwinglich teuer und sehr zeitaufwendig waren, bot das Fremde eine große Projektionsfläche für romantisierende Ideen und Vorstellungen. Von der romantisierten Vorstellung von Fortschritt und Industrialisierung, wechselt die Szenerie in die mystische Welt des Orients. So groß und unbedarft die Sehnsucht zu Anfang war, so dominant zeigt sich der 2. und 3. Akt, wenn ein überdimensionaler Drache das Bühnenbild dominiert“, gibt Walter Vogelweider Einblick in das Bühnengeschehen.

Genialer Melodiker

Die wunderbare Musik von Franz Lehár macht diese romantische Operette auch 90 Jahre nach der Uraufführung noch zu einem zeitlosen Welterfolg. Mit einer für die Seebühne Mörbisch maßgeschneiderten Inszenierung verspricht ein Mörbisch-Besuch zu einem rauschenden Operetten-Fest zu werden. Für einen Besuch lohnt es sich etwas Zeit mitzubringen. Vor der Vorstellung können Besucher im Rahmen einer Backstage-Führung bereits in das Stück eintauchen oder sich im Festspielrestaurant Meggyes kulinarisch auf den Abend einstimmen.

Die Seefestspiele Mörbisch 2019 finden von 11. Juli bis 24. August statt.

Tickets und Infos unter www.seefestspiele.at, tickets@seefestspiele.at und +43(0)2682/66210.