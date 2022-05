Die Konzerte des Güssinger Kultursommers finden im Kulturzentrum Güssing und im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf statt.

Das Programm des Güssinger Kultursommers 2022 ist ein sommerlicher Kultur-Reigen.

Frank Hoffmann lädt zum Güssinger Kultur Sommer 2022 mit einer Reihe von höchst interessanten und unterhaltsamen Veranstaltungen mit hervorragenden Künstlerinnen und Künstlern ein.

Der heurige Güssinger Kultursommer startet am 30. Juli im Kulturzentrum Güssing um 19.30 Uhr: „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“. Martin Gasselsberger (Piano), Roland Kramer (Kontrabass), Gerald Endstrasser (Schlagzeug) und Klaus Dickbauer (Reeds) sowie Burgschauspieler Frank Hoffmann (Rezitator) verleihen der Geschichte von Alessandro Baricco Gesicht und Stimme. Der „Held“ der Handlung ist das Findelkind namens Novecento auf einem Schiff, das zu einem famosen Klavierspieler heranwächst und auf seinem Ozean-Dampfer ein Wettspiel bestreiten muss.

Das Söhne Mannheims Jazz Departement findet am 6. August um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Güssing statt. Das neue Traum-Duett des deutschen Pop-Jazz: die Kölner Sängerin Phalleé und Söhne Mannheims-Sänger Michael Klimas. Frischer Wind in den deutschen iTunes-Jazzcharts: Das Debütalbum des Söhne Mannheims Jazz Department enterte auf Anhieb die Top 5.

Strottern & Blech mit „Schau di an“ treten am 27. August um 19.30 Uhr im Freilichtmuseum Gerersdorf/Ausstellungssaal auf. Seit über 20 Jahren suchen „Die Strottern“ Klemens Lendl und David Müller nach immer neuen Spielarten ihrer Wiener Lieder.

Das Allegra Tinnefeld-Ensemble ist am 3. September um 19.30 Uhr im Freilichtmuseum Gerersdorf/Ausstellungssaal zu Gast. Allegra wurde 2005 in Wien geboren und studiert Violine sowie Gesang. Allegra Tinnefeld begeisterte das Publikum mit ihren Auftritten in Deutschland, Russland, der Schweiz und ganz Österreich.

2017 kam sie direkt ins Finale der RTL Show „Das Supertalent“.

2021 nahm sie an der ORF-Show „Starmania 2021“ als jüngste Teilnehmerin aller Zeiten teil.