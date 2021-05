Zahlreiche Veranstalter im Land starten heuer nach der Corona-Zwangspause wieder durch.

Schlossspiele Kobersdorf. Das Schloss Kobersdorf ist seit jeher ein Ort kultureller Begegnungen. Intendant Wolfgang Böck schlüpft heuer in „Außer Kontrolle“ in die Rolle eines Staatsministers. Schlossspiele Kobersdorf/Joachim Haslinger

Nicht nur Klassik-Fans kommen zum Beispiel beim Kammermusikfest Lockenhaus oder beim Sommerfestival in Kittsee voll auf ihre Kosten. Stars aller Sparten prägen die diesjährige Festivalsaison. Diese beginnt am 29. Mai mit dem Lisztfestival in Raiding und endet mit dem Herbstgold-Festival in Eisenstadt am 26. September.

Ebenso großer Wert wird im Burgenland dieses Jahr auch auf Kulinarik und Top-Hotels gelegt, die das reichhaltige Freizeitangebot abrunden. Dazu jede Menge Ausstellungen – etwa die „Wir sind 100. - Burgenland schreibt Geschichte“ Jubiläumsausstellung ab 15. August auf der neu sanierten Friedensburg Schlaining.

Viel zu erleben gibt es auch in den zahlreichen Burgen und Schlössern von Nord bis Süd sowie in den burgenländischen Kulturzentren, die den Sommer über zahlreiche Arten der Bühnenkunst abdecken werden.

Mehr Infos unter www.kultur-burgenland.at.