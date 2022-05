Jubiläum in Kobersdorf

Bereits seit 1972 finden im Arkadenhof des mittelburgenländischen Renaissanceschlosses Theatervorstellungen statt. Anerkannter Ruf, professionelle Schauspielkunst und hervorragende Auslastungszahlen haben dieser Bühne einen etablierten Standpunkt im sommerlichen Theaterprogramm gesichert. Wolfgang Böck ist seit 2003 für die künstlerische Leitung verantwortlich und als Schauspieler zu sehen.

„Der Bockerer“ ist eine tragische Posse von Peter Preses und Ulrich Becher. Die Schloss-Spiele Kobersdorf präsentieren heuer einen Klassiker des österreichischen Volkstheaters: Mit der nötigen Portion Humor erzählt „Der Bockerer“ vom Widerstandsgeist des kleinen Mannes im sogenannten Dritten Reich. Intendant Wolfgang Böck schlüpft in die Paraderolle des renitenten Wiener Fleischhauers, der das Herz am richtigen Fleck trägt. Er sagt geradeheraus, was er für Unfug und Unrecht hält. Und das ist nach dem „Anschluss“ von Österreich an Deutschland im Jahr 1938 so einiges. Die sympathische Titelfigur steht in der Tradition altösterreichischer Aufmüpfigkeit – zwischen Hanswurst, Nestroys schlauen Helden und dem braven Soldaten Schwejk. Neben Wolfgang Böck sind unter anderem Wolf Bachofner, Maria Hofstätter und Markus Freistätter zu erleben, Regie führt Claus Tröger.

Im 50. Jubiläumsjahr der Schloss-Spiele Kobersdorf bereichert eine weitere Veranstaltung die Spielsaison: die Strizzilieder. Dazu gibt es auf Kombitickets mit einer „Bockerer“-Vorstellung fünfzehn Prozent Ermäßigung. Wolfgang Böck und Adi Hirschal heften sich auf die Spuren der Zusammenhänge zwischen dem traditionellen Volkslied, dem „Wienerlied“ und der landläufigen „Popkultur“. Dabei gehen sie mit ihrem Samtorchester musikalisch an die Grenzen der Bearbeitungsmöglichkeit, ohne dabei die Unterhaltung aus den Augen zu verlieren.