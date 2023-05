„Die schöne Helena“ wird aufgeführt

Das Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach verwandelt sich diesen Sommer in eine einzigartige Freiluftbühne für die szenische Aufführung der Opéra-bouffe (Buffo-Oper) „Die schöne Helena“. Das Stück in drei Akten von Jacques Offenbach entführt das Publikum ins mythologische Griechenland, kurz vor Beginn des Trojanischen Krieges, und wurde erstmals im Jahr 1864 in Paris uraufgeführt. Die Operette begeistert damals wie heute mit ihrem humorvollen und unterhaltsamen Charakter.

Die Hauptrollen werden von Svenja Kallweit (Helena), Benjamin Lee (Paris) und dem bekannten Kabarettisten Martin Weinek (Menelaus) gespielt. Die musikalische Leitung übernimmt erstmals Günter Fruhmann (musikalischer Leiter Oper Graz), während Regisseur Manfred Waba und Bühnenbildner Stephan Grögler für eine unvergessliche Inszenierung sorgen werden.

Romantik pur im Schlossinnenhof

Erleben Sie die faszinierende Verbindung von griechischer Antike und französischem Kaiserreich in Form einer sommerlich-leichten Operettenaufführung bei den Festspielen auf Schloss Tabor.

Termine „Die schöne Helena“: Premiere am 3. August. Weitere Aufführungen am 5., 6., 9., 11., 12., 13. und 15. August.

Tickets : Telefonisch unter +43 3329 43037 oder online auf www.schlosstabor.at