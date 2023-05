Musikalisches Feuerwerk

Das Sommerfestival Kittsee findet heuer zum 10. Mal statt. Nach verschiedenen Opern und Operettenproduktionen (unter anderem Carmen, Wiener Blut, Czardasfürstin), widmet sich das etablierte Festival Wiener Singspielen und musikalischen Komödien. „Das Feuerwerk“ – die musikalische Komödie von Paul Burkhard spielt in der Villa und im Garten des Fabrikanten Albert Oberholzer zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Fabrikant Oberholzer will im Kreis der Familie seinen runden Geburtstag feiern. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange. Peter Horak, Stefanie Kopinits und Elisabeth Schwarz schlüpfen in die Hauptrollen. Die Premiere findet am 29. Juli auf Schloss Kittsee statt.

Das auf allen Kontinenten enthusiastisch gefeierte Janoska Ensemble präsentiert seine nächste Generation: die Janoska Kids. Das Konzert der Janoskas „Janoska Style meets next Generation“ findet am 16. Juli um 11 Uhr im Saal des Schlosses Kittsee statt.