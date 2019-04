Die einzigartige Felslandschaft des Steinbruchs St. Margarethen bietet eine spektakuläre und zugleich märchenhafte Kulisse für diesen Klassiker. Premiere ist am 10. Juli.

Ein Volkstheater für Jung und Alt

1791 in Wien uraufgeführt, ist „Die Zauberflöte“ eines der letzten Werke Mozarts. Volkstheater wollte diese Oper stets sein, im besten und wahrsten Sinne des Wortes. Ganz im Sinne eines Volkstheaters steht Papageno im Zentrum jeder „Zauberflöten“-Aufführung: ein Genussmensch, der in jedem Moment den Wein der Weisheit und das Hier und Jetzt einer fernen Ewigkeit vorzieht. Mozarts Textdichter, Schauspieler Emanuel Schikaneder, hat ihn selbst in der Uraufführung verkörpert.

Max Simonischek als Papageno

Jeanne Degraa Max Simonischek



Ganz in dieser Tradition wird bei der Oper im Steinbruch kein Opernsänger, sondern ein Schauspieler, Max Simonischek, den Papageno darstellen. Neben seiner intensiven Theaterarbeit ist er einem breiten Publikum vor allem aus zahlreichen preisgekrönten Kino- und Fernsehproduktionen bekannt und wurde 2017 mit dem Wiener „Nestroypreis“ geehrt.

Carolin Pienkos, Cornelius Obonya Regie

Katharina Schiffl Cornelius Obonya und Carolin Pienkos

Schaupiel ist auch das Heimatmetier des Regie-Duos und Ehepaars Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, die in ihrer ersten Arbeit fürs Musiktheater, „Die Fledermaus“ an der Mailänder Scala, bereits äußerst erfolgreich ein feines Gespür für Musik und ihre Zwischentöne bewiesen haben. Sie nähern sich der „Zauberflöte“ ganz im Geiste Mozarts, in dem sie die Frage nach der Ursache des tiefen Konflikts zwischen Tag und Nacht, Frauen und Männern, Tradition und Fortschritt stellen.

Ausgezeichnete Kostüme - das Bühnenbild als Hauptdarsteller

Die ebenfalls von der Entstehungszeit der Oper inspirierten, äußerst fantasievollen und farbenprächtigen Kostüme kreiert der italienische Star-Kostümbildner Gianluca Falaschi, der mit seinen Arbeiten immer wieder mit den

höchsten Preisen der Theaterwelt ausgezeichnet wird. In bisher ungekannter Weise bezieht das Bühnenbild von Raimund Bauer die gewachsene Landschaft des Steinbruchs in den Entwurf mit ein, vereint also Natürliches und vom Menschen Geschaffenes und wird somit zum Hauptdarsteller des Geschehens.

Hochkarätiges, junges Mozart-Ensemble

Dirigent Karsten Januschke wird ein Ensemble junger SpitzensängerInnen leiten, die ihre Rollen auf vielen Bühnen der Welt bereits glaubhaft verkörperten. Mit Ana Maria Labin und Kateryna Kasper stehen zwei ausgewiesene Mozart-Spezialistinnen als Pamina auf der Bühne, ihnen zur Seite zwei international gefragte Taminos: Attilio Glaser und Martin Piskorski. Die virtuosen Koloraturen der Königin der Nacht liegen bei Danae Kontora und Maria Kublashvili in bewährten Händen, ihrem Gegenspieler Sarastro werden Luke Stoker und Bogdan Taloş die nötige Basstiefe verleihen. Unterstützt wird das Ensemble von drei Florianer Sängerknaben, dem Philharmonia Chor Wien und dem Orchester der Budapester Philharmonischen Gesellschaft.

Der besondere Tipp: Die Opernlounge

Zusätzlich zum Opernbesuch bietet die Opernlounge eine stilvolle Bühne für repräsentative Events mit Freunden oder Geschäftspartnern. Buchbar ist sie für Gruppen von 2 bis 200 Personen. Neben einem wunderbaren Blick auf Steinbruch und Bühne wird vor und nach der Vorstellung sowie in der Pause ein mehrgängiges Flying Buffet inkl. Getränke gereicht. Buchungen unter 43 2682 65065.