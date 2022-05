„Music in the City & mehr“ geht in die nächste Runde

„‘Music in the City & mehr‘ kehrt natürlich auch 2022 zurück in die Innenstadt“, kündigt Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner gemeinsam mit Waltraud Bachmaier, Obfrau des Ausschusses für Kultur und Tourismus, an. Insgesamt stehen 14 Events am Programm.

Start ist am 9. Juni mit „Die Experten“ beim ersten „Music in the City“. Damit kann man wie gewohnt ab Anfang Juni die Donnerstage gemütlich bei Musik in den Schanigärten ausklingen lassen.

Das Konzept basiert darauf, dass es keine zusätzlichen Gastronomiebereiche gibt, sondern die ansässigen Gastronomen die Bewirtung übernehmen. Steiner dazu: „Wir wollen nicht nur den Eisenstädterinnen und Eisenstädtern sowie unseren Gästen etwas bieten, sondern gleichzeitig auch die heimische Gastronomie unterstützen.“

Im Juni gibt es die kleinen Innenstadt-Konzerte alle 14-Tage, ab Juli wöchentliche „Music in the City“ Events mit lokalen Bands, die jeweils donnertags stattfinden.

Insgesamt heißt es elf-mal Musikgenuss in der Innenstadt, dazu kommen drei Open-Air-Kinoerlebnisse. Das Silent Cinema, das Kinoerlebnis mit Kopfhörern, findet jeweils immer auf einer Mega-Leinwand vor dem Schloss Esterházy (2. und 30. Juli sowie 20. August) statt.

„Silent Cinema“. Erlebnis mit Kopfhörern. Foto: silentcinema.at

Neu ist, dass die Filme vom Publikum selbst ausgesucht werden, mittels eines Online-Votings über die „Silent Cinema“ Website. Auch die beliebten Matineen mit den städtischen Blasmusikkapellen sind für den Frühherbst in Planung.

„Unsere Gastronomen, aber auch die Handelsgeschäfte sind eingeladen, diese Events auch für sich zu nutzen – etwa mit eigenen Zusatzangeboten, veränderten Öffnungszeiten oder Specials“, so Waltraud Bachmaier, Obfrau des Ausschusses für Kultur und Tourismus und verdeutlicht: „Die Musik, die man an Sommerabenden in den eigens aufgestellten Liegestühlen genießen kann, soll die Menschen in die historische Innenstadt bringen. Und wer schon mal da ist, kauft vielleicht auch etwas. Augenmerk liegt auch bei der Musik auf Regionalität.“