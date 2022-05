Die Kultur kehrt wieder zurück!

Lisztfestival Raiding

9. bis 26. Juni, 6. bis 23. Oktober, 10. & 11. Dezember

Liszt-Zentrum Raiding

www.lisztfestival.at

Wiesen-Festivals

20. Mai: Punk in Drublic

10. Juni: Thorsteinn Einarsson

11. Juni: Onk Lou

17. bis 25. Juni: Artists, Drums and Fire

21. Juni: Peter Cornelius

26. Juni: Hazel Brugger

8. Juli bis 27. August: Kabarett mit Kaya Yanar, Lisa Eckhart, Omar Sarsam und vielen mehr

16. Juli: Jazz Fest

5. & 6. August: One Love

20. August: Mania – The Abba Tribute Show

1. September: Stefanie Werger

Festivalgelände Wiesen

www.wiesen.at

Passionsspiele St. Margarethen

26. Mai bis 10. Juli: „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“

Steinbruch St. Margarethen

www.passio.at

Nova Rock

9. bis 12. Juni, Pannonia Fields Nickelsdorf, www.novarock.at

Sommerfestival Kittsee

29. Juni bis 16. Juli: „Gigerln von Wien“, Konzerte: „Forum junger Künstler“, Schloss Kittsee

www.sommerfestival.at

Croatisada

1. & 2. Juli, KUGA Großwarasdorf

www.kuga.at

Cselley-Mühle-Festival

1. bis 3. Juli, Cselley Mühle Oslip,

www.cselley-muehle.at

ORGELockenhaus

1. bis 3. Juli

Schloss-Spiele Kobersdorf

5. bis 31. Juli: „Der Bockerer“

20. Juli: 30 Jahre Strizzilieder – Böck & Hirschal, Schloss Kobersdorf, www.schlossspiele.com

Kammermusikfest Lockenhaus

7. bis 16. Juli, Burg Lockenhaus

www.kammermusikfest.at

Theatersommer Parndorf

7. bis 31. Juli: „Das Kaffeehaus“

www.theatersommer.info

Burg Forchtenstein Fantastisch

9. bis 31. Juli, Burg Forchtenstein

forchtenstein-fantastisch.at

Schlosspark-Festival

9. Juli: Lovely Days

15. Juli: Sting

Schlosspark Eisenstadt

www.schlossparkfestival.com

Burgspiele Güssing

9. bis 31. Juli: „Aladdin“ mit dem Jugendensemble

20. Juli bis 4. August: „Dracula“

Festwiese Güssing

www.burgspiele.eu

Oper im Steinbruch

13. Juli bis 14. August:

„Nabucco“

18. Juli:Rainhard Fendrich

19. Juli: Van Morrison

Steinbruch St. Margarethen

www.operimsteinbruch.at

Seefestspiele Mörbisch

14. Juli bis 15. August: „Der König und ich“; weitere Events: Starnacht am Neusiedler See, Andreas Gabalier, Roland Kaiser live, Die Schlagernacht, Feuerwerk der Blasmusik, Andrea Berg live, Best of Austria, Seebühne Mörbisch, seefestspiele-moerbisch.at

Güssinger Kultursommer

Konzerte ab Juli, Programm in Arbeit, KUZ Güssing, Freilichtmuseum Gerersdorf

www.kultursommer.net

Halbturner Schlosskonzerte

14. bis 31. Juli, Schloss Halbturn

halbturner-schlosskonzerte.at

Vokalsommerakademie Eisenstadt

21. bis 30. Juli: Workshops und

Konzerte in Eisenstadt

www.vokalakademiewien.at

jOPERA

4. bis 15. August: „Sissy“

Schloss Tabor, Neuhaus am Klausenbach, www.jopera.at

n Musical Güssing

6. bis 21. August: „Sister Act“

12. bis 19. Juni: Familienmusical „Die Bremer Stadtmusikanten“

Burg Güssing

www.musicalguessing.com

Picture On

12. & 13. August

Festivalgelände Bildein

www.pictureon.at

Musicalstars im Steinbruch

26. & 27. August: „The Grand Show“ mit Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Lukas Perman und vielen mehr

Steinbruch St. Margarethen

www.musicalstars.at

Herbstgold-Festival

11. bis 25. September

Schloss Esterházy, Eisenstadt

www.herbstgold.at