Der Kultursommer 2019 ist im Burgenland einmal mehr gespickt mit herausragenden Produktionen.

Schlossspiele Kobersdorf:

Schlossspiele Kobersdorf Schlossspiele Kobersdorf. Auf der Bühne der Schloss-Spiele Kobersdorf wird wieder einmal der Sprachwitz von Johann Nestroy funkeln.

Die Schlossspiele Kobersdorf laden heuer zu Johann Nestroys Komödie „Das Mädl aus der Vorstadt“ ein.

Intendant ist bereits zum 16. Mal Schauspieler Wolfgang Böck. Dieser übernimmt auch die Hauptrolle des Privatdetektivs Schnoferl, der nicht nur einen Versicherungsbetrug aufklären muss, sondern dabei auch noch auf das ein oder andere amouröse Geheimnis stößt. Die Premiere findet am Dienstag, den 2. Juli, statt.

Bereits seit 1972 werden die Schlossspiele aufgeführt, am Programm stehen dabei stets spitzfindige Komödien, die zum Nachdenken anregen. Zentrale Aufführungsstätte ist der romantische Arkadenhof in Schloss Kobersdorf.

Opern im Steinbruch:

Im Römersteinbruch St. Margarethen greift man auf ein wenig andere Künste zurück. Hier steht heuer eine der bekanntesten Opern überhaupt auf dem Spielplan. Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ feiert am 10. Juli Premiere. Mehr als 200 Jahre nach der Uraufführung in Wien begeistert die Geschichte von Prinz Tamino und dem Vogelsänger Papageno die Zuschauer. Die beiden begeben sich auf eine abenteuerliche Reise, um die entführte Prinzessin Pamina zu befreien. Die schroffe Felslandschaft im Steinbruch wird dabei in das Bühnenbild auf außergewöhnliche Weise miteinbezogen.

Im Jahr 1996 fand die Oper im Steinbruch erstmals statt, mittlerweile kann man jährlich 160.000 kulturbegeisterte Besucher willkommen heißen.

Seefestspiele Mörbisch:

Tourismusverband Mörbisch / Jerzy Bin Seefestspiele Mörbisch. Die atemberaubende Naturkulisse des Neusiedler Sees verspricht auch heuer wieder einen Abend, den man nicht so schnell vergessen wird.

Nur wenige Kilometer weiter in Richtung Neusiedler See wartet das nächste, kulturelle Highlight auf die Operettenfans. Die Seefestspiele Mörbisch sind im burgenländischen Kultursommer bereits ein Fixpunkt.

„Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár verzaubert heuer ab dem 11. Juli die Gäste bei den Festspielen. „Reisen Sie mit uns ins ferne China!“ ist im Jahr 2019 die Devise von Direktor Peter Edelmann.

Die Liebesgeschichte von Lisa und Sou-Chong, einer Wiener Grafen-Tochter und eines chinesischen Prinzen, gilt als besonders emotionale Operette. Unterschiedliche Kulturen und gesellschaftliche Normen, Regeln und Verpflichtungen prägen den Weg der Liebenden in dieser Geschichte.

Seit 1957 sorgen die Seefestspiele Mörbisch für großen Besucherandrang im nördlichen Burgenland. Die größte Open-Air-Operettenbühne der Welt hieß bereits zahlreiche namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler willkommen.

Für Kulturfans hat der Sommer 2019 im Burgenland also einiges zu bieten.