Nicht nur Klassik-Fans kommen heuer zum Beispiel beim Kammermusikfest Lockenhaus oder bei den Halbturner Schlosskonzerten im Burgenland voll auf ihre Kosten. Stars aller Sparten prägen die diesjährige Festivalsaison. Diese beginnt im Frühling und endet im Herbst. Dementsprechend dicht gedrängt ist das Programm: Von Nickelsdorf über die Landeshauptstadt Eisenstadt, die KUGA Großwarasdorf, bis zum letzten Zipfel des Landes, in Neuhaus am Klausenbach, vom Rockspektakel bis zum Opernabend, gibt es für Kulturfreunde jeden Alters viel zu entdecken und zu erleben.

Jörg Steinmetz Festivalklassiker. Bei Österreichs größtem Rockfestival, dem Nova Rock (14. bis 17. Juni in Nickelsdorf), sind unter anderem „Die Ärzte“ als Headliner dabei.

Ebenso großer Wert wird im Burgenland auch auf Kulinarik und Top-Hotels gelegt, die das reichhaltige Freizeitangebot abrunden. Dazu jede Menge Ausstellungen – etwa rund um die burgenländischen „All-time-Superstars“ Franz Liszt und Joseph Haydn oder verschiedene Kulturdenkmäler wie zum Beispiel das Schloss Esterházy in Eisenstadt. Viel zu erleben gibt es aber auch in den zahlreichen Burgen und Schlössern sowie in den burgenländischen Kulturzentren, die das ganze Jahr über sämtliche Arten der Bühnenkunst abdecken. Infos unter: www.kultur-burgenland.at