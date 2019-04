Das Landesmuseum in Eisenstadt bildet das Burgenland in mehr als 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte in seinen unterschiedlichsten Facetten ab. So widmet sich etwa eine Sammlung drei Religionsgemeinschaften und dazugehörigen Brauchtümern. Außerdem beherbergt das Museum die zweitgrößte archäologische Sammlung Österreichs. Auch Geschichte und Kultur sind natürlich gut vertreten: In der Dauerausstellung „LebensBilder, LebensRäume, LebensSpuren“ zeichnet sich die burgenländische Identität ab. Dazu gehören auch solch prägende Ereignisse wie der Fall des Eisernen Vorhangs.

Jedoch auch andere Aspekte des Burgenlandes werden im Landesmuseum abgedeckt: So zum Beispiel die Musikgeschichte, gesellschaftliche Traditionen oder auch die Fauna und Flora des Landes. Jedes Jahr gibt es außerdem wechselnde Sonderausstellungen zu besuchen. Bis zum 3. November etwa die Ausstellung „Schicksalsjahr 1938“ noch zu besichtigen. Diese widmet sich der NS-Herrschaft im Burgenland.

Ein ganz anderes Thema hat die zweite Sonderausstellung in diesem Jahr, ebenfalls bis zum 3. November. „Alles aus Liebe“ erzählt vom Offenbaren großer Gefühle und den Symbolen der Liebe in Vergangenheit und Gegenwart. Nicht fehlen dürfen dabei natürlich die Anschauungsobjekte. Liebesbriefe, Postkarten, bestickte Pölster und Eheringe zeugen von tiefen Emotionen.

Für Kinder gibt es eigene Kulturprogramme im Landesmuseum Eisenstadt. Durch diese führt Maskottchen Pauli Papagei. Die Kleinen können etwa eintauchen in die Zeit der Alten Römer, auf tierische Spurensuche gehen oder Fossilien aus dem Leithagebirge erforschen.

Sehenswertes in der Landesgalerie

Die Landesgalerie Burgenland im Kulturzentrum Eisenstadt ist ein Schauplatz für zeitgenössische und moderne Kunst in allen Variationen. Wechselnde Ausstellungen, Werkschauen einzelner KünstlerInnen, Themenausstellungen und Kooperationsausstellungen mit anderen, auch internationalen Häusern tragen zur Vielfalt in der Landesgalerie Burgenland bei.

Bis zum 16. Juni verwandelt sich die Landesgalerie Burgenland zum Beispiel für die Ausstellung „TierART“ in einen künstlerischen Zoo und zeigt ältere wie auch zeitgenössische Arbeiten von Tierdarstellungen. Vom 28. Juni bis 22. Dezember wird zur Ausstellung „Masken des Begehrens“ geladen, welche sowohl subtile als auch drastische Darstellungen zum Thema Sexualität und Erotik von KünstlerInnen, die eng mit dem Burgenland verbunden sind, zeigt.