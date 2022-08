Herzlich willkommen zum Golser Volksfest

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Gols darf ich Sie beim Golser Volksfest 2022 herzlich willkommen heißen. Das Golser Volksfest findet heuer nach pandemiebedingter Pause mit einigen Neuerungen statt. Seit Jahrzehnten steht das größte Volksfest des Burgenlandes auf den bewährten Standbeinen Unterhaltung, Wirtschaftsmesse, Kultursommer und Weinkost.

Bewährt hat sich jedenfalls der musikalische Mix, der sich in diesem Jahr mit jungen österreichischen Künstlern wie Josh, Chris Steger und Lemo zeigen wird. Austropop-Größen wie Wolfgang Ambros und die Seer werden genauso für beste Stimmung sorgen, wie der VOXX-Club und das Nockalm Quintett. Im Bierzelt zählen die Puszta Ramblers ebenso dazu wie die Gruppe Stromlos. Heuer wird es auch Verstärkung aus der Kabarettszene geben, so wird am ersten Volksfestsamstag nämlich „Hons Petutschnig“ auftreten.

Im Rahmen der Wirtschaftsmesse PANNONIA haben Firmen aus dem In- und Ausland die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren. Es werden die Branchen Kraftfahrzeuge, Bauen, Wohnen, Weinbau, Landwirtschaft, Garten, Wellness und Allerlei vertreten sein. Gols ist die größte Weinbaugemeinde Österreichs. In einem eigenen Bereich im Weinzelt wird es erstmals einen Volksfestheurigen geben. In gemütlicher Atmosphäre soll man Golser Schmankerl und beste Weine genießen können, dazu echte Heurigen-Volksmusik.

Im neuen „Genusszelt“ beim Golser Volksfest kann man verschiedene Produkte, hauptsächlich aus der Region, verkosten und nach Hause mitnehmen. Als zusätzliche Gaumenfreuden werden köstliche Speisen mit Produkten der Aussteller von bekannten Köchen aus der Region zubereitet. Das 53. Golser Volksfest soll wiederum ein Highlight in Ihrem Veranstaltungskalender sein. Ich lade Sie herzlich zum Golser Volksfest ein. Kommen Sie nach Gols – Wo die Messe ein Fest ist!