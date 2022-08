Kulturgut Wein im Zentrum

Das hervorragende pannonische Klima und die gute Bodenbeschaffenheit sind in der Region Neusiedlersee bekannterweise beste Voraussetzungen für Top-Weine, zahlreiche internationale Auszeichnungen und Preise inklusive. Vor allem die Sorten Zweigelt, Blaufränkisch, Weißburgunder und Welschriesling werden hier überwiegend angebaut.

Die Marktgemeinde Gols ist dabei der Mittelpunkt und das Herz der Weinbauregion „Neusiedler See – Seewinkel“. Hier hat der Weinbau eine große Bedeutung und eine lange Tradition.

Welche Bedeutung der Weinbau in Gols hat, ist auch an der Bundesländerronde am Golser Hauptplatz zu erkennen. Dieser im Kreis angelegte Weingarten symbolisiert die neun Bundesländer Österreichs und ist wohl einer der interessantesten Weingärten des Landes.

Beste Weine beim Golser Volksfest

Auch beim Golser Volksfest erfreut sich die Weinkost mit ihren zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Weingüter großer Beliebtheit. Im Weinzelt sind die wichtigsten Weinbauvereine des Bezirkes Neusiedl am See vertreten und stellen ihre hervorragenden Weine vor. Leichte, fruchtige Weißweine, gehaltvolle, dichte Rotweine und edle, hochwertige Prädikatsweine werden dabei den Besucherinnen und Besuchern präsentiert. Bei solch einer großen Sortenvielfalt ist für jeden Weinliebhaber und solche, die es noch werden möchten, etwas dabei.

Eröffnung mit neuem Volksfestwein

Das Golser Volksfest mit der Wirtschaftsmesse Pannonia, dem Vergnügungspark, dem Kultursommer und der Weinkost findet nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder statt. Das Kulturgut Wein hat für Gols und für das Golser Volksfest große Bedeutung und nun soll dieses einzigartige Kulturgut bei der Eröffnung des Golser Volksfestes in den Mittelpunkt gestellt werden.

Am Eröffnungstag, am Freitag, dem 12. August, soll mit dem „Volksfestwein“ das Volksfest offiziell eröffnet werden.

Dieser „Volksfestwein“ wurde im Vorfeld in einer Blindverkostung ermittelt.

Es wurden alle Winzer und Winzerinnen eingeladen, ihren besten „Weiß- und Rotwein“ dafür zu nominieren. Zur Teilnahme an dieser Blindverkostung wurden die Golser Gemeinderäte, der Weinbauvereinsvorstand, der Präsident des Burgenländischen Weinbauverbandes, der Weintourismusobmann Burgenland, die Volksfestorganisation und der Vorstand des Weinkulturhaus eingeladen.