Thermomix®: Die neue Lust am Kochen

Seit 50 Jahren vereinfacht der Thermomix® mit seiner Multifunktionalität das tägliche Kochen. Die besondere Kombination aus über zwölf Funktionen wie Rühren, Schlagen, Kneten oder Dampfgaren in Kombination mit dreizehn vielfältigen Modi wie Reis kochen, Fermentieren oder Sous-Vide Garen, begeistert aktuell rund 10 Mio. Nutzer weltweit. Ein besonderes Gusto- Stück: Die über 80.000 auf den Thermomix® zugschneiderten Rezepte mit Gelinggarantie, die die integrierte Rezeptplattform Cookidoo® für die Thermomix® Nutzer bereithält.

Der Geschäftsbereich Thermomix® ist insgesamt in 21 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika mit eigenen Landesgesellschaften aktiv.

Verkauft wird die multifunktionale Küchenmaschine weltweit in mehr als 60 Ländern (Europa, Nord- und Mittelamerika und Asien) vorwiegend über den Direktvertrieb: In Österreich präsentieren 2.500 selbstständige Berater den Thermomix® in Form eines Show Kochen bei Kunden zu Hause. Diese profitieren auch nach dem Kauf von einer individuellen, persönlichen Betreuung vor Ort.

Darüber hinaus wird der Thermomix® in Österreich in drei Vorwerk Stores präsentiert und auch verkauft. Über einen lokalen Online- Shop sind zudem das aktuellste Thermomix®-Gerät, Thermomix® Zubehör und Accessoires wie Kochbücher auch digital erhältlich. Einheitlich verfügbar ist der TM6 über alle Verkaufskanäle hinweg, zu einem Preis von 1.399.- Euro.

www.vorwerk.at