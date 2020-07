Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen auf metallfreie Zirbenholzbetten und Schlafsysteme aus hochwertigem Zirbenholz spezialisiert. Die wichtigsten Eckpfeiler für das Traditionsunternehmen sind eine persönliche Beratung, kreative Planungen, schnelle Lieferungen samt Montage, sowie wertvolle Tipps für die richtige Pflege. Auch die nächste Generation steht schon in den Startlöchern, denn Tochter Samantha schloss 2015 ihre Tischlerlehre ab und ist auf dem besten Wege in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Visionäres Denken und die richtige strategische Ausrichtung setzen einen wichtigen Schritt in Richtung Tischlerei der Zukunft. Das spricht genau für den Familienbetrieb, der seine Massivholz-Betten neben Österreich auch nach Deutschland, in die Schweiz und nach Spanien liefert.

Als regionaler Familienbetrieb ist uns die Qualität unserer Produkte und vor allem die Zufriedenheit unserer Kunden ganz besonders wichtig – unsere Kunden haben alle Namen und keine Nummer.

Besser schlafen im Zirbenbett

Bezirksblätter - Michael Strini

Ein Zirbenbett sieht nicht nur sehr schön aus, sondern wirkt sich auch positiv auf das Schlafverhalten und die Gesundheit des Menschen aus – was wissenschaftlich erwiesen ist. Denn das Aroma der Zirbe verbessert die vegetative Erholung des Körpers, entlastet das Herz und wirkt antiseptisch. Bei der Tischlerei Bieber wird traditionelle Handarbeit mit modernem Handwerk gekonnt miteinander verbunden. Jedes Möbelstück sowie alle Dekorationsartikel werden ganz individuell nach Ihren Wünschen aus heimischen Zirbenholz angefertigt. Wenn Sie Ihren Liebsten einmal etwas ganz Besonderes schenken möchten, dann sorgen Sie mit unseren Geschenkartikeln mit Sicherheit für das richtige Überraschungsmoment. Aus den charakteristischen Eigenschaften des Zirbenholzes lässt sich ein einzigartiges Wohlgefühl in die eigenen vier Wände zaubern. Denn die freigesetzten ätherischen Öle der Zirbe versprühen einen angenehmen Duft und wirken sich positiv auf Ihr Wohlbefinden aus.

Die positive Wirkung der Zirbe wurde in einer Studie von Univ. Prof. Dr. Maximilian Moser belegt und im Buch „Die Kraft der Zirbe“ dokumentiert.

Beste Voraussetzungen für gesunden Schlaf

Durch die Materialien aus denen Bettsysteme, Matratzen und Decken hergestellt werden, lässt sich unser Schlafklima ganz entscheidend beeinflussen. So fördern naturbelassene Produkte einen gesunden Schlaf und mehr Entspannung gegenüber chemisch hergestellten Bettutensilien. Aus diesem Grund kommen für unsere Schlafsysteme nur hochwertige Rohstoffe natürlichen Ursprungs in Frage. Diese Eigenschaften beinhalten die Produkte von RELAX© - angefangen von den Matratzen über die Auflagen und Decken, bis hin zu vollständig metall- und lackfreien Massivholzbetten. Das Schlafsystem RELAX© 2000 aus Zirbe, zeichnet sich durch eine optimale Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs aus. Für höchsten Schlafkomfort sorgt die Naturlatex-Matratze, die sich punktelastisch an die menschliche Anatomie anpasst. Die Naturreinheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit wurde von Prüfanstalten in Deutschland genauestens geprüft und bestätigt. Alle Massivholzbetten und Schlafsysteme von RELAX© werden nach den neuesten Grundsätzen der Ergonomie gefertigt. Hier sorgen spezielle Federkörper für eine flexible Einsinktiefe und angenehme Schlafposition. Dank dieser Federelemente können Sie Ihr RELAX© 2000 Schlafsystem ganz bequem auf Ihre persönlichen Liegebedürfnisse einstellen. Zusätzlich lässt sich auch eine individuelle Anpassung der Schulter- und Beckenentlastung vornehmen, dadurch gehören Rückenschmerzen und unliebsame Verspannungen der Vergangenheit an.

Bezirksblätter - Michael Strini

Kommen Sie in unser Schlafstudio zum Probeliegen vorbei und lassen Sie sich von unseren Bettsystemen überzeugen – wir freuen uns auf Sie.

Kontakt

Wohn & Schlafstudio Bieber GmbH

Mühlenweg 5

7532 Litzelsdorf

Tel: 0676/7299522

E-Mail: office@tischlerei-bieber.at

Homepage: www.tischlerei-bieber.at

Weitere Informationen:

www.zirbenholzbetten.at

www.relax-wiener-neustadt.at

www.zirbenholzgeschenke.at