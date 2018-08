Dieser Beitrag stellt Ihnen fünf Sehenswürdigkeiten vor, die Sie bei einem Aufenthalt unbedingt entdecken sollten.

Der Wichtelpark - Abwechslung und Abenteuer für die ganze Familie

Nahe dem Ort Silian im Drautal, bietet der in dicht bewaldeter Umgebung gelegene Wichtelpark Action und Spaß für Reisende mit Kindern. Autodrom, Röhrenrutsche, Schaukeln, Kletterwand, Wasserspielanlage und Minigolfparcours sorgen für unterhaltsame Stunden, ein Hochseilgarten mit unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden fordert jedes Familienmitglied zum Testen der eigenen Grenzen heraus. Mit Rädern wird der Wichtelpark über einen leicht zu bewältigenden Radweg von Lienz aus erreicht, er führt durch eine sehr abwechslungsreiche und aufregend schöne Landschaft.

Die heimische Tierwelt im Erlebnis- und Wildpark Assling entdecken

Erleben Sie den Artenreichtum von Osttirol im Wildtierpark Assling. In großräumigen Naturgehegen warten alle in der Region vorkommenden Tierarten auf Ihren Besuch. Die artgerecht gehaltenen Rehe, Hirsche, Marder und viele andere mehr sind zutraulich, lassen sich streicheln und mit Leckereien füttern. In die faszinierende Naturlandschaft ist eine Sommerrodelbahn für die Kleinen integriert, ein Lehrpfad informiert zudem über die regionale Fauna und Flora. Kulinarische Verführungen werden Ihnen vom Bärenwirt angeboten.

Schloss Bruck - ein historisches Highlight in Osttirol

Das zwischen 1252 und 1277 erbaute Schloss liegt in einer umwerfend schönen Landschaft in der Region Lienz und gewährt Ihnen mit einem informativen Museum tiefe Einblicke in seine bewegte Historie. Der eindrucksvolle Bau wechselte häufig die Besitzer, diente Grafen, Freiherren und Monarchen als Domizil, Kaserne oder Feldspital. Die aktuell darin untergebrachten Ausstellungen sind facettenreich und auf künstlerisch hohem Niveau, ein Besuch lohnt sich in jeder Hinsicht.

Der höchste Berg Österreichs befindet sich in Osten von Tirol

3.800 m hoch ist der Großglockner, er ist mit seinem imposanten Erscheinungsbild der König in der österreichischen Bergwelt und fasziniert jeden Besucher. Sie können den majestätischen Berg bei einer Fahrt über die Kalser Glockner-Straße aus der Nähe bestaunen und gleichzeitig die fantastische Aussicht auf die Alpen genießen. Folgen Sie der Hochgebirgs-Straße durch das Ködnitztal bis zum Luckner-Haus. Die Gaststätte bietet Ihnen einen Parkplatz, Spezialitäten aus Osttirol und einen erstklassigen Ausblick auf den Großglockner und eine beeindruckende Umgebung. Vom Luckner-Haus führen Wanderwege und im Winter Langlaufloipen zu Berghütten und anderen Zielen. Selbst eine Besteigung des Königs der Berge ist von diesem Ausgangspunkt möglich. Durch das Ködnitztal verlaufen Wege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und die abwechslungsreiche Tierwelt bietet Gelegenheit zu einzigartigen Schnappschüssen.

Einzigartiges Naturschauspiel im Nationalpark Hohe Tauern

Durch das Umbaltal stürzt der letzte naturbelassene Gletscherfluss die Landschaft formend in tiefere Lagen. Sie können auf dem neu gestalteten Natur-Kraft-Weg, einem aufregenden Wasserschaupfad erleben, wie das wirbelnde Wasser durch eindrucksvolle Felsformationen rauscht. Der Pfad führt gut beschildert an sieben Aussichtsplattformen vorbei und ist leicht begehbar für Familien geeignet. Die soliden Plattformen befinden sich teilweise in 30 m Höhe über dem tosenden Wasser und bieten spektakuläre Ausblicke auf eine aufregend schöne Landschaft im Nationalpark Hohe Tauern. Im Herbst sind die Eindrücke besonders intensiv, weil die Laubwälder an der Isel bei Sonnenschein in rot-goldenen Farben leuchten.