In der Weltstadt Bangkok Tradition und Moderne erleben

Bangkok ist exotisch, abwechslungsreich und begeistert mit einem ganz besonderen Flair. Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten bieten für jeden Geschmack das Passende. Viele Millionen Menschen aus der ganzen Welt reisen jedes Jahr in die Metropole, um die buddhistischen Tempelanlagen zu besuchen, beispielsweise den Wat Arun, der zu den schönsten buddhistischen Tempeln Bangkoks gehört. In Bangkok gibt es mehr als 400 Tempel. Andere wiederum lassen sich von der faszinierenden Skyline des Geschäftsviertels verzaubern. Tradition und Moderne treffen in Bangkok auf eindrucksvolle Weise aufeinander. Wolkenkratzer, die hoch in den Himmel ragen, zeugen von der Modernität. In der Altstadt hingegen können Sie das traditionelle Leben kennen lernen. Kunst-Liebhaber sollten den Großen Königspalast mit der prächtigen Fassade und den drei goldenen Dächern besuchen. Er gehört zu den eindrucksvollsten Gebäuden in Bangkok.

Abwechslungsreicher Urlaub in der quirligen Hauptstadt von Thailand

In Bangkok können Sie einen Urlaub voller Abwechslung und Faszination erleben. Neben kulturellen Höhepunkten sind auch die Shoppingevents ein Highlight. An der thailändischen Skytrain Station Siam beispielsweise liegen mehrere Shopping Malls, die alle miteinander verbunden sind. Ein besonderes Erlebnis sind auch die Nachtmärkte und Straßenstände, die ein beeindruckender Kontrast zu den Weltklasse-Einkaufszentren sind. Sie können sich auch für einen Badeaufenthalt an einem der zahlreichen schneeweißen Traumstrände entscheiden, beispielsweise in den wunderschönen Baderegionen Phuket oder Koh Samui, die zu den weltweit schönsten Urlaubszielen gehören. Wenn Sie dem Großstadtgetümmel mal für einen Moment entfliehen möchten, sollten Sie durch den tollen König-Rama-IX -Park spazieren. Auch der Lumphini-Park bietet Ihnen viele Freizeitmöglichkeiten, beispielsweise Tretboot fahren.

Fazit

Tauchen Sie während Ihrer Reise in das lebendige Treiben ein, das die Millionenstadt so faszinierend macht. Ganz gleich, ob Kultur, Shopping, Badeurlaub oder kulinarische Genüsse, die thailändische Hauptstadt von Bangkok hat für jeden etwas zu bieten. Sie könnte facettenreicher nicht sein. In allen Vierteln von Bangkok gibt es zudem ausgezeichnete Restaurants, Bars und auch Nachtclubs.