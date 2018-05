Respekt vor Buddha, Tempeln und Mönchen

Bei einem Tempelbesuch ist es wichtig, sich ordentlich und angemessen zu kleiden: Die Schultern sind bedeckt, notfalls durch ein Tuch, und die Hose oder das Kleid bedecken das Knie. Bevor Sie den Tempel betreten, müssen Sie sich die Schuhe ausziehen. Beim Beten vor einer Buddha Statue dürfen die Füße nicht auf das Heiligste zeigen. Dies gilt auch im Allgemeinen und nicht nur in einem Tempel. In Thailand gelten sie als das niedrigste Körperteil, sodass es als schwere Beleidigung aufgefasst wird. Zudem sollten Sie sich zurückhaltend verhalten.

Angemessene Kleidung

Die Thailänder lieben im Allgemeinen gute und angemessene Kleidung. Leicht bekleidet zu sein, ist hier unangebracht. Dies verletzt ihre religiösen Gefühle. Shorts und Sandalen werden toleriert. Auch die Privathaushalte sind meistens schuhfreie Zonen. Wenn Sie irgendwohin Gastgeschenke mitbringen, sollten Sie nicht erwarten, dass die Beschenkten diese bei Ihrer Anwesenheit auspacken. Die linke Hand gilt in Asien als unrein. Geben oder nehmen Sie daher nie etwas mit der linken Hand. Thailand gilt als Land des Lächelns. Tragen Sie dieses daher stets auf den Lippen. In Thailand wird in der Öffentlichkeit niemals wild gestikuliert und schon gar nicht gebrüllt.

Keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit austauschen

In der Öffentlichkeit ist der Austausch von Zärtlichkeiten wie Küsse oder Umarmungen tabu. Frauen dürfen zudem keine Mönche oder deren Gewand berühren. Selbst das Berühren von Personen wird je nach Situation oftmals als respektlos empfunden. Dies gilt ebenso für Kinder. Auch diese sollten Sie beispielsweise nicht am Kopf tätscheln. Der Kopf ist für Thailänder so ziemlich das höchste. Nacktheit ist in Thailand verpönt, sodass es hier keine FKK Strände gibt. Auch "oben ohne" ist für die Frauen am Strand oder Pool nicht erlaubt.

Nicht immer und überall fotografieren

Wenn Sie Personen fotografieren möchten, müssen Sie sich die Erlaubnis hierfür einholen. Fotografien von militärischen Einrichtungen ist stets verboten. Zudem dürfen Sie sich auch nicht für ein Foto auf eine Buddha Statue begeben.

Fazit

Jedes Land hat seine Eigenheiten, Tabus, Rituale und besonderen Umgangsformen. Hierbei handelt es sich kurz gesagt um die Do's und Dont's. Diese gibt es auch im Königreich Thailand. Beachten Sie bei Ihrem Urlaub daher die genannten Tipps, um in kein Fettnäpfchen zu treten.