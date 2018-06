Songkran - das Wasserfest im April

Ursprünglich war Songkran ein Fest, bei welchem die Thais angesichts hoher Temperaturen auf den Beginn der Regenzeit warteten und dabei den älteren Mitmenschen mit wohldosierten Wasserspritzern Kühlung verschafften. In das saubere Wasser wurden liebevoll Rosenblüten eingelegt. Seit einigen Jahrzehnten ist aus Songkran ein landesweites Spektakel geworden, bei dem Unmengen an Wasser verspritzt werden und Einheimische im Einklang mit Urlaubern ausgelassen feiern. In der buddhistischen Zeitrechnung ist das Wasserfest mit dem thailändischen Neujahr gleichgesetzt, in einigen Regionen dauern die Festlichkeiten mehr als eine Woche.

Phi Ta Khon - das Geisterfest Juni/Juli

Eine aufregende Mischung aus religiösen T raditionen, regionalem Kunsthandwerk und thailändischer Lebensfreude erwartet Sie Ende Juni oder Anfang Juli in der nordöstlichen Provinz Loei. Tausende von Einheimischen tragen im Ort Dan Sai drei Tage lang farbenfrohe Masken, welche in aufwendiger Handarbeit extra für Phi Ta Khon angefertigt werden. Hintergrund ist der Glaube, dass an jeder Party lebende Menschen (Khon) ebenso begeistert teilnehmen, wie die Geister (Phi) der Verstorbenen. Loei liegt etwa 150 km westlich von Udon Thani im Isaan.

Loi Krathong - das Lichterfest im November

Die Thais glauben, dass alle aufgestauten Sorgen und Probleme einmal im Jahr vertrieben werden müssen. Ein Krathong ist ein kleines Floss und loi das thailändische Wort für treiben oder passiv auf dem Wasser gleiten. Im November werden an einem bestimmten Tag (unterschiedlich) in ganz Thailand kunstvolle Krathongs mit Kerzen gefertigt oder auf dem Markt gekauft. Am Abend zünden die Besitzer die Kerzen an und lassen die Krathongs auf Flüssen, Kanälen oder am Strand mitsamt den Sorgen dahintreiben. Das absolut sehenswerte Fest ist besonders am Meer sehr eindrucksvoll, wenn Tausende dieser Krathongs vom Strand weg driften.

Boon Bang Fai - mit Raketen um Regen bitten

Im sehr trockenen Nordosten, dem Isaan, schießen die Farmer in jedem Dorf selbst gefertigte Raketen gen Himmel, damit die Götter ausreichend Regen für den Reisanbau fallen lassen. Danach folgen drei Tage des Feierns, an welchen auch Urlauber gerne gesehene Gäste sind. Die Boon Bang Fai Festlichkeiten finden jedes Jahr an wechselnden Tagen im Juni/Juli statt.