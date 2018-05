Umweltschonender Urlaub in Thailand

Das Urlaubsparadies Thailand ist mittlerweile durch Abgase, aber auch unnötige Hinterlassenschaften von Touristen geprägt. Doch dies muss nicht sein. Wenn einige Dinge beachtet werden, ist ein nachhaltiger Urlaib im Traumland Thailand möglich:

Statt Inlandsflüge umweltfreundliche Transportmittel nutzen

Obwohl Thailand nicht besonders groß ist, nutzen viele Reisende zur Erkundung des Landes Inlandsflüge. Dies ist unnötig und obendrein umweltschädlich. Der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut und verfügt über klimatisierte Bahnen und Busse. Diese Transportmöglichkeiten sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch günstiger. Zudem haben Sie auf diese Weise die Möglichkeit, Thailand aus einer viel persönlicheren Perspektive zu betrachten und kennen zu lernen.

Die Tierwelt und Natur von Thailand schützen

Zahlreiche gemeinnützige Organisationen bieten vielen Tieren wie Elefanten oder Tigern Schutz und Raum, um sich zu erholen. Auch Urlauber können einen guten Beitrag dazu leisten: Auf einen Elefantenritt und generell auf Touristenattraktionen sollte verzichtet werden, die auf Kosten der Tiere gehen. Openmind Projects und andere Organisieren bieten Tierschutz-Programme an, bei welchen es möglich ist, sich am Erhalt der Wildtiere aktiv zu beteiligen. Die neue Art zu Reisen und etwas Gutes zu tun, ist außerdem Voluntourism. Dabei können Sie während Ihres Urlaubs in Thailand an verschiedenen Projekten teilnehmen, die zur Erhaltung der Natur beitragen.

Fazit

Die Möglichkeiten, einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten, sind sehr vielfältig. Es ist wichtig, die Natur auch zu schonen und nicht nur sie zu genießen. Dies beginnt bei der Wahl einer nachhaltigen Unterkunft und umweltfreundlicher Transportmittel, geht über einen Schutz der Tiere bis hin zur Wichtigkeit, Thailand so zu verlassen, wie Sie es vorgefunden haben. Keinen Müll am Strand liegen zu lassen, sondern ihn ordnungsgemäß zu entsorgen, sollte selbstverständlich sein. Damit können Sie als Urlauber in Thailand eine Menge tun, um die Flora, Fauna und Tierwelt des Landes intakt zu halten.