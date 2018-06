Perfekte Bedingungen das ganze Jahr hindurch, zahlreiche Tauchspots für Anfänger und Profis sowie die farbenfrohe Vielfalt der Unterwasserwelt sorgen für Begeisterung. Die Similan Inseln werden als Juwel der thailändischen Tauchgebiete bezeichnet. Begeben Sie sich im türkis-blauen Wasser auf eine Erkundungstour zwischen dunklen Granitblöcken und farbenfrohen Korallenriffen. Zu den tierischen Begleitern bei einem Tauchgang vor der Inselgruppe zählen Leopardenhaie, Fledermausfische und Barrakudas. Erfahrene Taucher begeben sich rund um den Christmas Point auf einen Höhlentauchgang.

Die Phi Phi Inseln an der Westküste Thailands sind ein malerisches Urlaubsparadies wie aus dem Bilderbuch. Die Unterwasserwelt hier präsentiert sich ebenso prächtig wie die Natur an Land. Kalkwände ragen über 20 Meter in die Tiefen hinab. Hier beobachten Sie eine Vielfalt an kleinen Meeresbewohnern wie Seepferdchen und Razorfische. Aber auch Riffhaie bevölkern das Wasser. Die Phi Phi Inseln sind aufgrund ihrer vielfältigen Freizeitmöglichkeiten die ideale Destination für Tauchanfänger und Neugierige, die ihren Urlaub lediglich mit einigen Tauchgängen ergänzen wollen. Anspruchsvolle Tauchgebiete für Fortgeschrittene bieten hingegen die Felsformationen Hin Daeng und Hin Muang. Die Artenvielfalt in dieser Region ist eine der größten in ganz Thailand. Weiters sind die beiden Felsformationen der Ort, an dem Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Mantas, Walhaie und Moränen treffen können.

Um die Vielfalt des Ökosystems der thailändischen Unterwasserwelt zu bewahren, setzten immer mehr lokale Anbieter von Tauchkursen und Tauchgängen auf umweltverträgliches Tauchen. Oberste Priorität ist das Tauchen ohne jegliche körperliche Berührung von Korallen, Seefächern und allen weiteren tierischen und pflanzlichen Meeresbewohnern. Weiters finanzieren die Gebühren für maritime Nationalparks Projekte zum Schutz der Riffe. Damit das Taucherparadies Thailand noch lange erhalten bleibt.