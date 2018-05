Oft erblickt bei einer Reise durch Thailand werden die sogenannten Geisterhäuschen. Die bunten Häuser im Miniaturformat sollen die Erdgeister als neues Zuhause dienen, wenn auf einem Stück Land ein Haus gebaut wird. Die Wochentage sind in Thailand von großer Bedeutung. Jeder Thai kennt den Wochentag, an dem er geboren wurde. Nach buddhistischer Tradition wird jedem Tag eine Farbe zugewiesen. So ist der Sonntag Rot und der Mittwoch Grün. Traditionsbewusste Menschen tragen in Thailand die farblich passenden Kleidung zu jedem Tag. Die soll persönliches Glück bringen.

Thailand ist ein Land voller Feiertage und Volksfeste. Das thailändische Neujahrsfest, Songkran genannt, findet im April statt. In ländlichen Gebieten wird dieser Tag noch immer nach alter Tradition mit einem Hausputz begonnen und einen Neuanfang zu feiern. In den Städten entwickelte sich Songkran zu einem Straßenfest, indem das reinigende Wasser zu unterhaltsamen Schlachten genutzt wird. Im Herbst findet Loy Krathong, das Lichterfest, statt. Kleine Boote werden mit Kerzen, Blumen und Räucherstäbchen versehen und nach Eintritt der Dunkelheit am Flussufer entlassen. Dabei spricht man leise einen Wunsch aus.

Ebenfalls ein fixer Festtag im thailändischen Kalender ist der Geburtstag des Königs. Er hat in Thailand einen hohen Stellenwert und sein Ehrentag wird mit ausgelassenen Straßenfesten begangen. Zu den großen Festen kommen im Laufe des Jahres noch zahlreiche weitere, regional unterschiedliche Festivals hinzu, die es bei einer Rundreise durch Thailand zu entdecken gilt.