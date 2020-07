Rund um die imposante Burg Forchtenstein erstreckt sich die Region Rosalia – Neufelder Seenplatte. Hier finden sich zahlreiche Ausflugsziele rund um Kultur und Badespaß. Sechs Badeseen und sechs Freibäder laden zum Schwimmen und Plantschen ein. Der größte und wohl bekannteste Badesee der Region ist der Neufelder See.

Der familienfreundliche Badesee mit dem dazugehörigen Strandbad ist mit vielen Events und Einrichtungen einer der abwechslungsreichsten Badeseen im Burgenland. Der Neufelder See weist eine sehr gute Wasserqualität auf und bekommt im Sommer Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius, er hat eine Gesamtlänge von rund 1,8 Kilometern und eine Gesamtfläche von 2,16 Quadratkilometern. Außerdem eignet er sich aufgrund seiner Tiefe bestens zum Tauchen. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist Burg Forchtenstein. Sie ist das Wahrzeichen der Region Rosalia-Neufelder Seenplatte. Seit 1622 im Besitz der Fürsten Esterhazy zieht sie durch ihre zahlreichen Ausstellungen und Events weit über 100.000 Gäste an. Über 20.000 Exponate machen die Burg zu einem der größten Privatmuseen Mitteleuropas. Nicht weit entfernt findet man die Rosalienkapelle. Sie steht auf dem höchsten Gipfel des Rosaliengebirges, dem 748 Meter hohen Heuberg. Fürst Paul Esterhazy ließ die Kapelle im Jahr 1670 errichten. Mit dem Bau der kreuzförmigen Kapelle sollte der Geist der grausamen Frau zur Rosalie, die ihre Untertanen foltern ließ – so erzählt es die Sage – endlich zur Ruhe kommen.

Weitaus älter ist die Schuh-Mühle in Schattendorf. 1498 wurde sie erstmalig erbaut und ist eines der letzten historischen Gebäude im Burgenland. 2009 wurde das leerstehende Gebäude von der Gemeinde Schattendorf gekauft und saniert, um 2015 als Kultur- und Veranstaltungshaus eröffnet zu werden.