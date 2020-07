Bei 300 Sonnentagen im Jahr begeistert vor allem die Breite der Familienangebote. Ob abenteuerliches Camping am Neusiedler See, Übernachten in einer Jurte, Urlaub am Bauernhof oder All Inclusive Hotels auf 4 Sterne Niveau - die Gastgeber im Burgenland tragen die Sonne im Herzen und freuen sich auf Ihren Besuch.

Die Natur erkunden, Tiere hautnah erleben

Szimak, Haider

2.500 Kilometer best ausgestattete Radwege erwarten Sie im Land der Sonne. Zum Beispiel der Neusiedlersee-Radweg (B 10), der nahezu ohne Steigungen auskommt. Er führt durch den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, wo Sie bei geführten Erkundungstouren an die 300 Vogelarten und seltene Pflanzen entdecken. Beliebt sind bei kleinen Naturforschern auch die Familiensafaris in der St. Martins-Therme & Lodge Frauenkirchen sowie die Goldschakale, Wölfe und Erdmännchen im Steppentierpark Pamhagen.

Wasserspaß und Action pur

Szimak, Haider

An heißen Tagen lässt es sich an den Stränden rund um den Neusiedler See herrlich abkühlen. Wasserspaß und ein vielfältiges Sommerprogramm erwartet die Kids auch in Burgenlands Thermen und Familienhotels. Ob virtuelle und magische Abenteuer im oder über Wasser, actionreiche Wettbewerbe in den weitläufigen Outdoor Bereichen oder Tanzen mit den Maskottchen – Langeweile hat hier Hausverbot!

Das ideale Ausflugsziel mit Spaßgarantie für die ganze Familie bietet der Familypark in St. Margarethen. Auf 145.000 m² finden sich in Österreichs größtem Freizeitpark in vier unterschiedlichen Themenwelten Spaß und Abenteuer für große, wie kleine Besucher.

Zurück zum Ursprung - Urlaub am Bauernhof

Eintauchen in die atemberaubende Landschaft, Empfang mit Herzlichkeit, die bäuerliche Lebenswelt hautnah jeden Tag aufs Neue erleben. Urlaub am Bauernhof - wo Tradition auf Gemütlichkeit trifft. Zurück zum Ursprung, Familienzeit fernab von Gedränge und Menschenmassen.

zVg

Im Burgenland – da ist Urlaub mit Sonne drin!

Mehr Infos: www.burgenland.info