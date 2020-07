Seit 400 Jahren steht im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf der Mensch im Mittelpunkt aller Bemühungen. Die Balance von Körper, Geist und Seele, der achtsame Umgang mit dem eigenen Körper im Einklang mit heilendem Wirken aus der Natur, machen diesen Ort einzigartig.

Wohlfühlen mit Abstand

Das Kapitel Sommerfrische wird heuer - mit noch mehr Bedacht auf die Gesundheit - neu geschrieben. Mit Abstand wohlfühlen, fällt in den REDUCE 4*Superior Hotels angesichts großzügiger hoteleigener Thermen-, Sauna- und Sinneswelten nicht schwer. Sommerlichen Badegenuss, auch dann, wenn sich der Sommer nicht von seiner sonnigen Seite zeigt, genießt man sowohl im REDUCE Hotel Thermal****Superior sowie auch im REDUCE Hotel Vital****Superior.

Badegenuss bei jedem Wetter

In den weitläufigen Außenpools mit wohlig temperierten Thermalwasser lässt es sich herrlich relaxen. Zudem verfügt man in und rund um das Resort über ein Areal von insgesamt 22 ha. Viel Raum also für pures Urlaubsvergnügen, das für kleine und für große Gäste ein Top-Ziel für den Sommerurlaub 2020 ist.

REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf | Laurencik

Das REDUCE Resort liegt direkt am weitläufigen Bad Tatzmannsdorfer Kurpark und nur wenige Gehminuten vom südburgenländischen Freilichtmuseum entfernt.

Im Arkadenheuriger vor Ort können Gäste sogar im Rahmen der REDUCE Halbpension „Plus“ einkehren und bodenständig regionale Kulinarik genießen.

Bisher unentdeckte Plätzchen in der Heimat lassen sich ganz wunderbar mit den hoteleigenen E-Bikes erkunden oder man lässt sich von den Personal Trainern beim Nordic Walking leiten und begleiten.