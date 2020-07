Langweile hat hier Hausverbot — Denn ab 1. Juli starten die Sonnentherme Lutzmannsburg und das Hotel Sonnenpark in den Supersommer. Ein abwechslungsreiches Programm im Rahmen des „Magic Summers“, zahlreiche Attraktionen und tolle Angebots-Highlights erwarten kleine und große Wasserratten. „Dieser Sommer wird Sie verzaubern. Deswegen startet unser Sommerprogramm ‚Magic Summer‘ mit zahleichen Programmhighlights, bekannten Künstlern und Angebotsinnovationen rechtzeitig zu Ferienbeginn ab 1. Juli. Events und Attraktionen für die Kids rund um die Uhr. Und Sonnenschein gibt’s oben drauf“, erklärt Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme und des Hotels Sonnenpark. Das Plus für das Familienbudget: Das Wochenprogramm ist für alle Kids kostenlos.

Magic Summer von 4. Juli bis 13. September

Der weitläufige Outdoor-Bereich avanciert zum Erlebnisparadies und zur Event-Area unter freiem Himmel. Von 4.7. bis 13.09. treten 7 verschiedene und beliebte Künstler, wie z.B. bekannte Magier und Illusionisten, auf der neuen 60m² großen Eventbühne mit 200 bequemen und beschatteten Sitzplätzen im Freigelände der Sonnentherme auf. Mit insgesamt 122 Auftritten an 61 Tagen wird das Publikum in verzaubernde Welten entführt und ein Feuerwerk an magischen Momenten erleben!

Unendlicher Sommerspaß!

Mit der Zauberbahn in Sunny Bunny’s Wunderland eintauchen, eine Ausfahrt mit den Bumper Boats machen und die virtuellen Unterwasserwelt beim Schnorchel-abenteuer erkunden. Mutige Kids können die Sprungtürme oder die Kletterwand bezwingen, sich am Trampolin austoben oder Sandburgen in der Riesensandkiste bauen. Dieses und noch vieles mehr bietet das tägliche Sommerprogramm!

Spaß auf den Mega-Rutschen!

Auf die Rutschen, fertig, los! Die sieben längsten Rutschen mit mehr als 800 Rutschmetern runterflitzen oder auf der längsten Virtual Reality Wasserrutsche der Welt in mystische Welten eintauchen. Ein weiteres Event-Highlight: Der „16. Citroen Speed Contest“, bei dem am 18.7.2020 die Schnellsten auf der 202 Meter langen Mega-Rutsche „Twister“ gesucht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, gratis Startersackerl inklusive.

Infos zum „Magic Summer“ in der Sonnentherme auf: www.sonnentherme.at.