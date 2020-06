Der Wienerwald bietet aufgrund seiner Vielfältigkeit den perfekten Sommerurlaub – ob für ein Genusswochenende oder einen Familienurlaub. Ob beim gemeinsamen Entdecken der spannenden Ausflugsziele mit der ganzen Familie, bei der genussvollen Landpartie zum Wirtshaus- und Weingenuss, dem Sommerfrische-Genuss von Kultur und Lebensfreude oder mit dem Rad entlang von Wälder und Wiesen.

Zahlreiche Naturparke, prächtige Schlossparks, familienfreundliche Rad- und Wanderwege sowie erholsame Einkehrmöglichkeiten in der Natur machen den Wienerwald zur perfekten Familienurlaubsdestination. Ob im eindrucksvollen Stift Klosterneuburg, welches das älteste Weingut Österreichs beherbergt oder bei einem Ausflug in den Wäldern des Biosphärenpark Wienerwald, erfrischende Erlebnisse sind hier garantiert.

Im lehrreichen Triestingtal, dem größten Schwarzföhrengebiet in Mitteleuropa, gewährt der einzigartige Pecherlehrpfad interessante Einblicke in die heute nur noch selten ausgeübten Pecherei-Berufe. Südlich der Bundeshauptstadt lädt der Thermenradweg entlang des Wiener Neustädter Kanals zu Abstechern in den Schlosspark Laxenburg oder nach Bad Vöslau ein, wo man genussvoll pausieren kann.

Die Liebe zum Radfahren kann im Wienerwald vielfältig ausgelebt werden. Wer hier in die Pedale tritt, kann sich auf eine intakte Natur und Kultur freuen. Ein weites Streckennetz sowie erlebnisreiche Einblicke in eine lebenswerte Kulturlandschaft, geprägt von Forstwirtschaft und Weinbau, lässt die Herzen der Genussradler höherschlagen. Der 55 Kilometer lange Thermenradweg führt nach Baden, wo Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag mit einer Ausstellung zelebriert wird.

Wenn Sie sich nach Ruhe und Entspannung sehnen, sind genussvolle Tage in den exquisit ausgewählten „Genießerzimmer“ genau das Richtige für Sie. Dieses Gütesiegel garantiert neben einer hohen Qualität der Zimmerausstattung auch ein ganz persönliches Service. Eine hervorragende regionale Küche, familiäre Gastlichkeit und verschiedenste Wellnessangebote machen Ihren Urlaub im Wienerwald unvergesslich.

Alle aktuellen Informationen und Angebote finden Sie unter: www.wienerwald.info/meinsommer