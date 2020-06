Der Wein spielt in Bad Vöslau seit jeher eine Hauptrolle: Rund 20 Heurigenbetriebe bestechen mit preisgekrönten Weinen und der Herzlichkeit ihrer Winzer. Kredenzt werden neben dem „Blauen Vöslauer“ (blauen Portugieser) edle Tropfen wie St. Laurent und Pinot Noir.

Auch ein Spaziergang durch den idyllischen Wienerwald wirkt nachweislich entschleunigend: Unsere Wein.Wald.Wasser-Wanderarena liegt in einer sanft hügeligen Landschaft und lädt zum moderaten Wandern und Spazieren ein.

Bei uns wandern Sie auf den Spuren Ludwig van Beethovens oder genießen Weitblicke vom Eisernen Tor, Jubiläumskreuz oder der Kaiser-Franz-Joseph Jubiläumswarte am Harzberg. Direkt beim Schutzhaus am Harzberg tummeln sich auch zahlreiche Rotnackenkängurus in einem Freigehege. Bekannt ist Bad Vöslau über die Landesgrenzen hinaus für sein Mineralwasser und sein geschichtsträchtiges Thermalbad, dem Inbegriff der neuen Sommerfrische.

Im dortigen „Grünen Becken“ plantschte schon der junge Arthur Schnitzler. Seit damals schwimmen dort Kur- und Badegäste in reinem Vöslauer Mineralwasser. Egal ob kurzfristiger Tagesausflug oder Entspannungsurlaub: Bad Vöslau ist immer eine gute Wahl.

Exklusiver Bad Vöslau Korb zu gewinnen

Wir verlosen einen prall gefüllten Bad Vöslau Korb mit vielen Schmankerl aus der Region im Wert von € 100. Guter Wein findet sich darin ebenso wie Rotweinnudeln, Portugieser-Schokolade oder interessante Bücher über Bad Vöslau. Schicken Sie uns bis 19. Juli eine Nachricht mit Kennwort „Blauer Vöslauer“ an touristinfo@badvoeslau.at und Sie nehmen an der Verlosung teil.

