Das Festival La Gacilly-Baden Photo in Baden bei Wien geht in sein drittes Jahr. Es findet heuer vom 14. Juli – dem französischen Nationalfeiertag – bis zum 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, statt. Es ist das größte Outdoor-Fotofestival Europas, das 2019 von 266.751 Besuchern gesehen wurde. Der Eintritt zur Open Air Galerie in der Stadt ist frei.

„Niemals aufgeben!“ lautet das diesjährige Festivalmotto, das die Arbeiten der weltbesten Fotografen in zwei beeindruckenden Bilder-Zyklen vereint – „Im Osten viel Neues“ und „Renaissance“.

Renaissance oder Wiedergeburt steht für das Bekenntnis und das Bewusstsein der ausstellenden Fotografen, mit ihren Arbeiten für unseren Planeten Erde ebenso einzutreten wie Festivalgründer Jacques Rocher mit seinem gigantischen 100-Millionen-Bäume-Aufforstungsprojekt „Plant for the Planet“. Wiedergeburt bedeutet folgerichtig die Erfüllung der Hoffnung auf Veränderung zum Guten. In diesem Sinne steht das Erinnern an den Aufbruch des Ostens als wunderbares Beispiel dafür, wie vor 30 Jahren der Wind der Freiheit Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) freisetzte und damit die Modernisierung des Systems der Sowjetunion ermöglichte.

Diese beiden hochkomplexen Erzählungen werden von 30 Fotografen, einem Kollektiv der Landesinnung NÖ und 13 Schulen in Niederösterreich, visualisiert. Das Festival erstreckt sich über sieben Kilometer Länge, aufgeteilt in eine Garten-Runde und eine Stadt-Runde, ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz. Integriert in den öffentlichen Raum sind etwa 2.000 Fotografien zu sehen, manche bis zu 280 m groß. Alle Infos rund ums Fotofestival auf:

festival.lagacilly-baden.photo