Nicole Fendesack und das Team des Vereins „Spektakel müssen sein“ präsentieren das Beste aus 20 Jahren „Shakespeare in Mödling“ im romantischen Ambiente des Konzerthofes im Stadtamt Mödling in der Pfarrgasse. Aufgeräumt wird mit Vorurteilen wie „Shakespeare ist schwierig“, „Shakespeare versteht man nicht“, „Shakespeare ist nicht lustig“. Wer das glaubt, der war noch nicht bei „Shakespeare in Mödling“. Denn da wird den Besuchern die Kost des „Barden von Avon“ köstlich zubereitet serviert. Alles gespickt mit Humor, mit Livemusik garniert, mit Action abgeschmeckt – es macht nicht dick aber glücklich.

Premiere ist am Donnerstag, 2. Juli, 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen bis 26. Juli, jeweils Donnerstag bis Sonntag um 19.30 Uhr. Karten gibt es ausschließlich in der Trafik Ines Pilz, Franz Skribany-Gasse 2/2, 2340 Mödling, aufgrund der Corona-Krise gibt es keine Abendkassa. Shakespeare-Infotelefon: 0650/7507356

www.shakespeareinmoe.at

teatro – Musiktheater für junges Publikum: „teatro“ unter der Leitung von Gründer Norberto Bertassi steht seit Jahren für Musiktheater auf höchstem Niveau und zählt zu den Fixpunkten im Mödlinger Kultursommer. Begabte Kinder und Jugendliche stehen gemeinsam mit professionellen Darstellern auf der Bühne und verwandeln Klassiker der Jugend- und Weltliteratur gekonnt in anspruchsvolles Musiktheater für die ganze Familie. Heuer begibt sich das Publikum mit den beiden abenteuerlustigen Burschen Tom Sawyer und Huckleberry Finn (frei nach Mark Twain) in dunkle Höhlen, auf unheimliche Friedhöfe und an das Ufer des Mississippi. Corona-bedingt weicht man dieses Mal in die Europa-Sporthalle in die Lerchengasse 18 aus, um die Sicherheitsabstände im Publikum garantieren zu können.

Premiere ist am Freitag, 14. August, weitere Vorstellungen bis 30. August, jeweils Donnerstag bis Samstag um 18 Uhr, Sonntag um 16 Uhr. Karten gibt’s in der Stadtgalerie Mödling, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 0660/8234010,

teatro@diestadtgalerie.at und www.oeticket.com/de/familie und an der Abendkassa (1 Stunde vor Spielbeginn).

www.teatro.at

„Theater im Bunker“. Bruno Max zeigt im Rahmen des extravaganten, einzigartigen Stationentheaters im ehemaligen Luftschutzstollen in der Brühler Straße 48 in Mödling „Utopia. Schöne neue Welt(en)“. Von Platon über Thomas Morus‘ namensgebendes Utopia bis zu Huxleys pessimistischer Vision „Schöne neue Welt“ haben sich Denker, Dichter und Science-Fiction-Autoren Gedanken darüber gemacht, wohin es die Gesellschaft zieht und wie wir leben sollten. Der Bunker wird von Bruno Max und dem Schauspielerensemble mit bildgewaltigen Träumen und Albträumen, Utopien und Dystopien bevölkert, zu den ewigen Grundfragen: „Was wird aus uns? Wie werden, wie sollen wir leben?“.

Premiere ist am Sonntag, 9. August, weitere Vorstellungen bis 30. August, Donnerstag bis Sonntag (gestaffelte Beginnzeiten von 18 bis 21 Uhr). Karten-Vorbestellung sind unbedingt erforderlich. 01/5442070, tzf@gmx.net. Jeder Zuschauer bekommt ein Plexiglas-Mundnasenvisier zur Eintrittskarte.

www.theaterimbunker.at