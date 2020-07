Sommer, Sonne, Badespaß – in Burgenlands Thermen gibt es Unterhaltung und Entspannung für die ganze Familie.

Die St. Martins Therme & Lodge etwa gilt als Oase der Entspannung im „Süd-See-Winkel“. Die See-Therme mit Badestrand sorgt für absolutes Urlaubsfeeling.

Direkt am Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ist die St. Martins Therme & Lodge gelegen. Die Einzigartigkeit der Lage, der hauseigene Badesee, das Thermalwasser und eine einmalige Natur- und Kulturwelt versprechen ein besonderes Wellness-Angebot. Genießer und Entdecker kommen hier auf ihre Kosten. Auch in puncto Sicherheit ist man auf dem neuesten Stand. Alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wurden geschult, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gästekontakt können sich aussuchen, ob sie lieber mit Mund-Nasen-Schutz oder mit dem Faceshield arbeiten möchten. Auf die Einhaltung der geltenden Vorgaben wird größter Wert gelegt, auch in der Gastronomie wird auf die Abstände und Vorgaben genau geacktet.

Durch die Kombination aus idyllischem Naturbadesee und Spa-Angeboten, hat sich mit der St. Martins Therme & Lodge ein Urlaubsrefugium im Seewinkel etabliert. Natur– und Strandfeeling erwarten die Gäste der St. Martins Therme & Lodge am hauseigenen, acht Hektar großen Badesee.

Sommer, Sonne, Summer Island

Das St. Martins Summer Island – der exklusive Badestrand – sorgt für entspannte Strand-Atmosphäre. Und wenn die Sonne einmal Pause macht und Regenwolken das Wettergeschehen dominieren, dann können sich die Gäste in die Thermen- und Saunalandschaft zurückziehen und das Wellness- und Freizeitangebot der St. Martins Therme & Lodge genießen. Abenteuerlustige holen bei professionell geführten Safaris mit den St. Martin Rangern, allesamt ausgebildete Naturwissenschaftler, mehr aus einem Urlaubstag heraus: Eine Entdeckungsreise in die Pflanzen- und Tierwelt der Region lässt sich ganz unkompliziert in einen Badetag integrieren. Gefolgt wird beispielsweise den Fährten von Steppenrindern, Wasserbüffeln oder Goldschakalen. Zu beobachten sind auch viele der mehr als 350 nachgewiesenen Vogelarten.

Im Haus der Forscher erfahren speziell die jungen Gäste, was man alles von der Natur lernen kann. Ausgebildete Pädagogen, Ökopädagogen und Biologen können die Kids den unterschiedlichsten Tierarten begegnen und sie in aller Ruhe beobachten. Von Gespenstschrecken bis zu kleinen Nagetieren erfährt man viel über diese Tiere. Dazu gehören Fragen wie zum Beispiel wo sie ursprünglich herkommen, welche Bedingungen sie lieben und was sie zur Pflege benötigen.

Gerade im Sommer übersiedelt der Entdeckerclub wieder in das Zelt der Forscher auf Summer Island. Natürlich kommt hier beim kreativen Arbeiten, beim Besichtigen des Insektenhotels oder beim Bau von Nistkästen auch der Spaß nie zu kurz.

Auch die Sonnentherme Lutzmannsburg startet mit ihrem Sommerprogramm „Magic Summer“. Der weitläufige Outdoor-Bereich avanciert zum Erlebnisparadies und zur Event-Area unter freiem Himmel.

Von 4. Juli bis 13. September treten sieben verschiedene Künstler, wie Magier und Illusionisten, auf der neuen 60 Quadratmeter großen Eventbühne mit 200 beschatteten Sitzplätzen im Freigelände der Sonnentherme auf. Mit insgesamt 122 Auftritten an 61 Tagen wird das Publikum in zauberhafte Welten entführt.

Das Wochenendprogramm ist dabei für alle Kinder kostenlos.