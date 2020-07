Auf 145.000 Quadratmetern finden sich in Österreichs größtem Freizeitpark in vier unterschiedlichen Themenwelten Spaß und Abenteuer für große wie kleine Besucherinnen und Besucher.

Laufend gibt es hier Neues zu entdecken. Auch in dieser Saison wartet der Familypark mit verschiedenen Neuerungen auf.

So sorgt die neue Attraktion „Wasserwerk“ vor allem an heißen Sommertagen für feuchtfröhliche Abkühlung mit Fontänen und Sprudeln aller Art. Auch der Seeräuberpfad kann heuer von mutigen Piraten erobert werden. Und Filippo-Fans dürfen sich ebenso auf zahlreiche Schätze im neuen Souvenirshop „Filippos Zauberladen“ freuen. Der Familypark setzt zahlreiche Maßnahmen, um seinen Gästen trotz Corona ein sicheres Erlebnis zu bieten. So gilt eine Maskenpflicht ab sechs Jahren bei Fahrattraktionen sowie in Indoor-Stätten. Darüber hinaus sind aufgrund der Corona-Beschränkungen Tickets bis auf weiteres nur im Online Shop erhältlich. Auch für Jahreskartenbeitzer ist eine Onlinereservierung im Vorfeld erforderlich. Tickets gibt es um 27 Euro – für Kinder unter drei Jahren sind sie gratis. Mehr Infos zum Angebot und zu den geltenden Corona-Maßnahmen gibt es unter www.familypark.at.