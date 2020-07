Ankommen im Land der Sonne, Empfang mit Herzlichkeit: So lässt sich ein Urlaub voller idyllischer Erholung und zahlreichen Abenteuern beginnen. Egal ob im Norden oder Süden des Burgenlandes, es warten Erlebnisse, die nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen: Die bäuerliche Lebenswelt hautnah und die Natur jeden Tag aufs Neue von einem anderen Blickwinkel erleben.

Beim Urlaub am Bauernhof trifft Tradition auf Gemütlichkeit. Hier findet man Entspannung inmitten der Natur. Fernab von Gedränge und Menschenmassen erwartet Urlauberinnen und Urlauber eine Auszeit voller Genuss mit regionalen Leckereien. Eine Möglichkeit wäre etwa, in einem Kellerstöckl inmitten der Weinberge zu übernachten. Sportlich geht’s entlang der Radwege bis nach Ungarn. In den Buschenschanken im hügeligen Südburgenland kann man den bekannten Uhudler probieren. Dazu gibt es eine herzhafte Jause mit Speck. Im Mittelburgenland gibt es dazu ein Glas Rotwein. Die Gegend ist auch als „Blaufränkischland“ bekannt.

Im Norden wartet der Neusiedlersee mit seiner malerischen Landschaft – perfekt für eine Radtour. Mit der Picknickdecke in den Weingärten lässt sich die abendliche Stimmung ganz besonders gut genießen.