Väterkarenz führt immer noch ein Schattendasein im Burgenland

Frauen im Burgenland verdienen noch immer um 20 Prozent weniger als Männer. Oft entstehen Einkommensunterschiede in Partnerschaften nach der Geburt des ersten Kindes. Der Grund: Männer gehen entweder gar nicht oder zu kurz in Karenz. „Während die Karenz für Frauen eine Selbstverständlichkeit ist, bleibt sie für Väter nur eine Option“, erklärt AK-Expertin Gabi Tremmel-Yakali.

Seit 30 Jahren können Männer in Österreich in Väterkarenz gehen. Leider tun sie es aber viel zu wenig. Auch im Burgenland. In neun von zehn Partnerschaften gibt es keine Väterbeteiligung. Gerade mal ein Prozent der Väter in Partnerschaften unterbricht die Erwerbstätigkeit für mehr als sechs Monate.

„Traditionelle Rollenbilder müssen endlich aufgebrochen werden. Da sind vor allem die Unternehmen gefordert, Männer auch in ihrer Rolle als Vater zu bestärken und zu fördern und ihnen nicht auch noch Steine in den Weg zu legen. Denn wir sehen eines schon ganz klar: Vor allem junge Väter wollen nicht nur Wochen- end-Väter sein, sondern von Geburt an ihre Kinder gleichberechtigt beim Aufwachsen begleiten“, betont AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

Das zeigen auch die Zahlen: Zwischen 2006 und 2018 hat sich die Zahl der männlichen Kindergeldbezieher auch im Burgenland fast verdoppelt – von 118 auf 215. Geht es nach der AK Burgenland, sollen es noch mehr werden. Betriebe, die hier mit gutem Beispiel vorangehen, wären sehr wichtig, um einen Kulturwandel herbeizuführen.