Herzensprojekt - Pannonische Tafel

Andrea Roschek hat die Pannonische Tafel im Jahr 2008 gegründet und hat die Funktionen der Obfrau, Leitung, Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit inne. Die Pannonische Tafel sieht sich als „Brücke zwischen Überfluss und Mangel“.

„Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter holen Lebensmittel, die aus Industrie und Handel ausgeschieden werden und bringen diese in den ‚Food Corner‘ der Pannonischen Tafel. So wird einkommensschwachen Menschen die Möglichkeit geboten, zu einem Unkostenbeitrag Lebensmittel zu erhalten“, erklärt Obfrau, Leiterin und Geschäftsführerin Andrea Roschek.

Standorte der Pannonischen Tafel gibt es in Eisenstadt und in Oberpullendorf. „Es ist die erste Tafel in ganz Österreich für private Haushalte“, so Andrea Roschek, die gelernte Köchin ist und bereits als Requisiteurin in Film und Theater, als angelernte Schlosserin und Segellehrerin gearbeitet hat. Die Pannonische Tafel ist ihr Herzensprojekt und sie setzt sich mit voller Hingabe ehrenamtlich dafür ein.

„Wir sind wie eine große Familie“

An der Pannonischen Tafel schätzt sie besonders die Niederschwelligkeit und, dass rasch Lösungen angeboten werden, wenn jemand in Not ist. „Es sind die vielen kleinen Erfolgserlebnisse, die uns ausmachen sowie der Zusammenhalt. Je mehr Menschen dazukommen, desto mehr Ressourcen sind da und jeder kann seine individuellen Talente und Qualitäten einsetzen“, so Roschek.

Die Pannonische Tafel ist derzeit auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insgesamt sind für die Pannonische Tafel 110 Personen tätig. Ihre Aufgaben als Geschäftsführerin und Obfrau sind vielfältig. „Ich bin eine Allrounderin und helfe, wo es geht. Besonders wichtig ist mir die Einrichtung und dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen, einen Schutzraum finden, sich in der Einrichtung wiederfinden und sich wie zuhause fühlen.“

Gemeinschaft und das Miteinander

In den Räumlichkeiten der Pannonischen Tafel befindet sich außerdem „das Wohnzimmer“ wo Kunst, Kultur sowie Unterhaltung abseits des gängigen Konsumzwangs geboten wird. Am „Marktplatz“ findet man Kleidung, sowie Güter des täglichen Lebens. Zudem können die Kunden und Kundinnen kostenlos Sozialberatung in Anspruch nehmen. Andrea Roschek gefällt an ihrer Arbeit am besten direkt vor Ort zu sein.

„Ich rede gerne mit den Menschen. Mit jedem Menschen kommt eine neue Erfahrung dazu. Wir sind wie eine große Familie und jeder bringt anderen Wertschätzung entgegen“, so Roschek über die Arbeit bei der Pannonischen Tafel, dessen Motto „Verwenden statt verschwenden“ lautet. Sie beschreibt die Tafel als offenherzig und niederschwellig und ergänzt: „Das Gemeinschaftliche und Miteinander stehen stark im Vordergrund.“

Positiv in die Zukunft blicken

Foto: Priedl

Die Pannonische Tafel sieht sich auch mit der Teuerung und den steigenden Energiepreisen als Herausforderung konfrontiert. „Was die Anmeldung neuer KundInnen betrifft, so haben sich diese verdoppelt. Aber natürlich trifft auch uns die Teuerungswelle hart. Um den steigenden Bedarf zu decken, müssen wir weitere Strecken fahren, um Lebensmittel zu retten. Gekoppelt mit den wesentlich höheren Spritkosten wirkt sich das verheerend auf unsere Ausgaben aus. Die hohen Strompreise kommen noch dazu“, so Roschek.

„Das Land Burgenland und vereinzelte Organisationen bieten inzwischen Energieberatung an, die dabei helfen, auf günstigere Tarife umzusteigen und zeigen, wo man sich sonst noch um Hilfszahlungen anmelden kann“, so Roschek, die ergänzt: „Ich wünsche mir für die Zukunft ein stabiles bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist an der Zeit, dass man den Menschen endlich den Stress um die eigene Existenz abnimmt.“

Andrea Roschek, die sich selbst als gerechtigkeitsliebend und ideenreich beschreibt, blickt positiv in die Zukunft und will das Beste aus jeder Situation machen. Zukünftig soll es in Oberpullendorf ein großes Gemeinschaftsprojekt geben, mit einem großen Garten, Kühlschränken, Sportangeboten und einem Gebrauchtmöbelmarkt.

„Die Profiküche wird das Herzstück sein, denn dann können wir viel mehr Lebensmittel retten, weil wir sie haltbar machen können“, so Roschek, die erklärt dass die Pannonische Tafel viel Bewusstseinsarbeit macht und auch in Schulen über Armut und Umverteilung spricht.

„Unser Ziel wäre, wenn es keine Tafel mehr geben müsste und alle Menschen gut leben könnten. Ich denke, dass es zukünftig immer mehr Begegnungsräume ohne Konsumzwang braucht, um miteinander zu reden. Das Menschliche steht bei uns im Mittelpunkt. Wir wollen das Leben unserer Kunden verbessern und ihnen das Leben einfacher und lebenswerter machen. Es gibt viele schöne Momente und Erfahrungen, wenn sich die Menschen bei uns treffen oder wenn sie ihre Vorurteile abbauen, und gegenseitige Gemeinsamkeiten entdecken“, so Andrea Roschek.