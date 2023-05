Gutes für den Körper

Beim Einkauf achtet sie darauf, wo Lebensmittel herkommen, wie die Pflanzen herangezogen wurden und ob die Tiere ein gutes Leben gehabt haben. „Mit gesunder Ernährung verbinde ich Bio-Lebensmittel, die mehr Enzyme und Bioaktivstoffe enthalten. Fleisch kommt bei mir nur hin und wieder auf den Teller.

Das leiste ich mir lieber seltener, aber dafür in hoher Qualität und eines, wo ich weiß, wo es herkommt“, so Haider-Wallner. Für die Eisenstädterin besteht eine ausgewogene Ernährung aus Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, viel Gemüse, einigen Milchprodukten und ab und zu auch Eiern. „Eine gute Mischkost, die sich an der Ernährungspyramide orientiert, ist sehr empfehlenswert. Wenn Fett verwendet wird, dann eher gesunde Fette wie Leinöl oder Olivenöl“, meint Haider-Wallner.

Weniger Fleisch für mehr Gesundheit

Was den allgemeinen Fleischkonsum betrifft, geht der Trend aktuell hin zur Reduzierung. „In der Geschichte der Menschheit hat es das nie gegeben, dass drei Mal am Tag Fleisch gegessen wird. Wer seinen Fleischkonsum auf zwei Mal pro Woche reduziert, tut damit etwas Gutes für sich, den Planeten und die Tiere, da der Großteil der landwirtschaftlichen Flächen für die Tierfutterherstellung verwendet wird und die Fleischproduktion einen sehr hohen Wasserverbrauch mit sich zieht“, so Haider-Wallner.

Gesunde Ernährung in den stressigen Alltag einzubauen, fällt vielen oft nicht leicht. Hier empfiehlt Anja Haider-Wallner das Vorkochen. Wer gleich für mehrere Tage vorkocht, verhindert, dass man sich unterwegs schnell etwas Ungesundes holt.

Heißhungerattacken vorbeugen

„Es gibt Menschen, die mit einem riesigen Hunger aufstehen und andere, die bis Mittag nichts hinunter bekommen. Hier ist es zu allererst wichtig, seinen eigenen Ernährungstyp zu kennen. Wenn der Hunger auf Chips, Eis und Co. konstant sehr hoch ist, dann stimmt etwas nicht“, meint Haider-Wallner, die gegen Heißhungerattacken Bitterstoffe z.B. in Form von Tee, Säften oder grünem Gemüse empfiehlt oder das Integrieren von allen sechs Geschmacksrichtungen (z.B. ein Spritzer Zitrone für Säure, Pfeffer für Schärfe, Kräuter für Bitterkeit) in eine Speise.

„Hin und wieder Süßes zu essen ist okay, denn Süßes beruhigt akut unsere Nerven. Die gesundere Variante wäre z.B. zur dunklen Schokolade zu greifen anstatt zur Vollmilch-Version oder zu Früchten, die mit einer dünnen Schicht Schoko überzogen sind. Ab und zu zu naschen führt nicht zu Übergewicht, sondern zu viel davon über einen längeren Zeitraum.“

Zusätzlich zur gesunden Ernährung empfiehlt die Autorin von „Healing Kitchen“, „Anders backen“, „Beauty Power“ und „Detox typgerecht“ das Integrieren von Bewegung und einer achtsamem Mindful-Meditationspraxis in den Alltag, um sein Leben gesünder zu gestalten.