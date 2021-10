Frauen in der Wirtschaft

Charlotte Jautz (l.) und Petra Schumich (r.) Rozsenich/Hollunder

Die Top-Sparten der Unternehmerinnen: Gewerbe und Handwerk: Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure, Humanenergetiker, Friseure. Handel: Direktvertrieb, Lebensmittelhandel, Versand-, Internet- und allgemeiner Handel. Transport und Verkehr: Güterbeförderungsgewerbe, Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen, Beförderungsgewerbe mit Pkw. Tourismus und Freizeitwirtschaft: Gastronomie, Freizeit- und Sportbetriebe, Hotellerie. Information und Consulting: Werbung und Marktkommunikation, Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnik, Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

Die Top Gründungsmotive: Flexible Zeit- & Lebensgestaltung, die „eigene“ Chefin sein, Wunsch nach Eigenverantwortung, Steigerung des Einkommens und neue Berufsperspektive.

Charlotte Jautz (Geschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Burgenland) und Petra Schumich (Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft) raten Frauen, die sich selbstständig machen wollen: Habt Mut, traut Euch was zu, wenn Ihr für ein Thema brennt, werdet Ihr Erfolg haben. Unterstützung bietet die Wirtschaftskammer mit Gründerworkshops und individuellen Gründerberatungen. Frau in der Wirtschaft unterstützt den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmerinnen. Ihre Ansprechpartnerinnen in den Bezirken finden Sie auf unter wko.at/bgld/fidw.